La mostra di Antonio Possenti fa tappa in consiglio regionale

Fa tappa in consiglio regionale la mostra Altrove e altri luoghi. Occasioni e suggestioni dall’Orlando Furioso di Antonio Possenti. L’esposizione, realizzata in collaborazione con il comune di Castelnuovo di Garfagnana, si inaugura lunedì (19 luglio) alle 17 in consiglio regionale, nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, in via de’ Pucci 16 a Firenze.

La mostra, che ripropone l’ultima realizzata dal grande artista lucchese nella Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo nell’estate del 2016, nacque nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario della prima edizione (1516 a Ferrara) del capolavoro di Ludovico Ariosto. Possenti presenta un’inedita galleria di personaggi ariosteschi, tratta dalla sua personalissima lettura del Furioso: da Orlando ad Angelica, da Rinaldo a Sacripante, Astolfo, Marfisa, Gradasso, inserendo nella lista anche il brigante Moro, grande antagonista del ‘governatore’ Ariosto nella Garfagnana del primo ‘500. L’artista, tra sogno e realtà, ha trasfigurato le figure ariostesche nel proprio mondo poetico, traendone nuove storie.

Al taglio del nastro intervengono il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Mario Puppa, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi e lo storico dell’arte Luigi Ficacci.

La mostra proseguirà fino al 31 luglio e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. L’ingresso sarà contingentato ai sensi della normativa volta al contenimento della diffusione del Covid-19. La prenotazione è obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail prenotazione-mostra@consiglio.regione.toscana.it