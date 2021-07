Maratona musicale con Flam in programma il prossimo 22 luglio.

Alle 18,30 alla cattedrale di San Martino, appuntamento con Musica in Cattedrale con l’organista Dan Zerfass e successivamente alle 21,15 al giardino botanico con la pianista Gaia Federica Caporiccio.

Dan Zerfass è organista della cattedrale di Worms, che tre anni fa compì il suo millesimo anniversario dalla dedicazione, celebrandolo con tutta una serie di attività ed iniziative culturali e musicali. “Per questo – dice il presidente della Flam Mauro Mazzoni – avevamo pensato di invitarlo per la celebrazione dei 950 anni dalla dedicazione della nostra cattedrale, in uno scambio di esperienze, in questo caso orientato sul versante musicale”.

Zerfasss, uno degli organisti più importanti della sua generazione, attivo in una sede prestigiosa, aveva subito accolto l’invito, ma purtroppo l’emergenza covid con la chiusura delle frontiere impedì la realizzazione del concerto nel 2020. Bellissimo il programma che presenterà con musiche di Ritter, Cavazzoni, Bach, Alain (con Le jardin suspendu e le celebri Litanies, poi Saint-Saëns e infine la famosa toccata di Wilhelm Middelschulte.

Secondo appuntamento la sera stessa alle 21,15 al giardino botanico con Gaia Federica Caporiccio, giovane e famosa pianista. Dire per esempio che il tale o la tale artista “ha partecipato a molti concorsi nazionali ed internazionali piazzandosi sempre nei primi posti” è una cosa; aggiungere però che “per 14 volte si è aggiudicata il primo premio”, significa che ci troviamo di fronte ad un’interprete speciale che Flam ringrazia per il suo ritorno, dovuto probabilmente al fascino che la nostra piccola città ha esercitato su di lei. Il suo programma comprende musiche di Sgambati, di cui Gaia, a suo tempo, ha inciso un cd che ha avuto grande successo; Beethoven, con la celebre sonata Patetica e infine con vari brani di Debussy.

Flam, formulando un caldo invito a tutta la cittadinanza, ringrazia il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca quali sostenitori del suo progetto. È necessaria la mascherina. Per entrambi i concerti non è necessaria la prenotazione, ma è comunque consigliabile. Per la cattedrale l’ingresso è libero (prenotazione 347.9692694). Per l’Orto Botanico si paga l’ingresso all’orto stesso. Prenotazioni: piattaforma Summae oppure biglietteria@ortobotanicodilucca.it, telefono 0583.950596.