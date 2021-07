La musica e i luoghi è uno dei cicli più suggestivi di Lucca Classica Music Festival, l’occasione per scoprire e riscoprire ville, palazzi e giardini della città e del territorio circostante. Domani (18 luglio) e lunedì il festival promosso dall’Associazione Musicale Lucchese fa tappa in due dimore storiche con altrettanti raffinati concerti.

Domani pomeriggio alle 16,30 a Villa Reale di Marlia, l’appuntamento è con la violinista Anna Tifu e il pianista Simone Soldati e la musica di Bach (Ciaccona dalla Partita n 2 in re minore BWV 1004), Mozart (Sonata per violino e pianoforte in mi minore KV 304) e Paganini (Capriccio n .4 in do minore).

Foto 3 di 4







Lunedì alle 21,15 Lucca Classica si sposta a Torre del Lago, a Villa Orlando, dove si esibirà il Quartetto Indaco, ensemble nato nel 2007 alla Scuola di Musica di Fiesole e oggi considerato tra i più interessanti quartetti d’archi italiani della sua generazione. In programma il Quartetto in fa maggiore op. 96, Americano di Dvořák, Crisantemi, elegia per quartetto d’archi di Giacomo Puccini e il Quartetto n. 15 in sol maggiore, D.887 di Schubert. Il concerto fa parte di Musica con vista, il festival di musica da camera all’aria aperta nei luoghi più suggestivi d’Italia promosso da Le Dimore del Quartetto e Comitato Amur, rete nazionale di cui fa parte anche l’Associazione Musicale Lucchese.

Nella serata di domani è previsto anche l’ultimo appuntamento di questo fine settimana dedicato a Ezio Bosso. Alle 21,15 all’auditorium Boccherini, si terrà infatti la presentazione di Faccio musica, il libro curato da Alessia Capelletti che raccoglie pensieri, scritti, interviste e persino appunti di Bosso. A parlarci del musicista e compositore saranno il nipote e curatore della sua eredità artistica, Tommaso Bosso, insieme ad Anna Tifu, Simone Soldati e Carla Nolledi.

Per il concerto a Villa Reale, i biglietti sono acquistabili online o direttamente alla biglietteria della Villa. Per Villa Orlando la biglietteria apre sul posto un’ora prima del concerto. L’appuntamento al Boccherini è a ingresso gratuito con possibilità di prenotare qui.

Il programma dettagliato del festival su www.luccaclassica.it.