Per festeggiare il settimo centenario della morte del sommo Poeta Lucca Classica Music Festival organizza un ciclo di eventi legati a Dante Alighieri.

Nel corso della settimana sarà così possibile assistere alle prove aperte, alla presentazione di un libro, al grande concerto con l’orchestra e il coro femminile dell’istituto superiore di studi musicali Boccherini e, infine, alla trasferta a Capannori, nell’arena estiva, con la Divina Commedia raccontata ai più piccoli da Alessio Puccio, la voce italiana di Harry Potter, accompagnato dalla musica del Quintetto Lucensis.

Foto 2 di 2



Il primo degli eventi in calendario è la prova aperta mercoledì (21 luglio) alle 18 nella chiesa di S. Francesco, con l’orchestra e il coro femminile del Boccherini diretti da GianPaolo Mazzoli e Sara Matteucci. La musica è quella di Franz Liszt e la sua Dante-Symphonie, da Dante Alighieri, S 109.

Giovedì (22 luglio) alle 18 nella sala Da Massa Carrara del complesso di San Micheletto, Alberto Casadei presenta Dante a Lucca edizioni Pacini Fazzi, volume che fornisce un quadro della cultura e della situazione politica ed economica a Lucca agli inizi del Trecento, quando Dante di certo ebbe modo di transitare e soggiornare nella città e nei dintorni, a conferma dell’importanza di Lucca nella storia del poeta ingresso libero e gratuito. Alle 21,15, ancora una volta nella chiesa di S. Francesco, il concerto dell’orchestra con la Dante-Symphonie, da Dante Alighieri, S 109 di Liszt.

Domenica (25 luglio) alle 21,15, all’arena estiva di Capannori, infine, Alessio Puccio, il doppiatore che ha prestato la voce a Harry Potter, introdurrà i più piccoli alla Divina Commedia, accompagnato nel suo racconto dalla musica di Bach, Smetana, Williams e Prokofiev interpretata dal Quintetto Lucensis. I biglietti per gli eventi alla chiesa di S. Francesco e a Capannori possono essere acquistati sulla piattaforma oooh.events o alla biglietteria allestita in loco a partire da un’ora prima del concerto. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.luccaclassica.it.