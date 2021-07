Sui passi di Puccini, dopo il successo di Chiatri il recital lirico approda al Real Collegio

Grande successo per il recital lirico dell’associazione musicale Sui passi di Puccini che ieri sera (18 luglio) ha risuonato sul piazzale della chiesa di Chiatri Puccini.

Il pubblico si è affacciato sul Lago di Massaciuccoli in una scenografia disegnata dal tramonto del sole sulle colline, proprio a un passo

dalla villa del Maestro. Acclamati gli interpreti della serata, la soprano Serena Suffredini, Carlo Vitacolonna e Dante Francesconi nel ruolo di baritoni che, accompagnati dal pianista Giovanni Vitali, si sono esibiti in celebri arie d’opera.

“Ringraziamo gli abitanti di Chiatri – commenta l’associazione – che, con speciale entusiasmo e grande disponibilità, accolgono sempre le iniziative musicali. I prossimi appuntamenti in programma per il mese di luglio continueranno questa sera (19 luglio) alle 21 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio, con un concerto del Diffusion Brass Quintet, mercoledì 28 luglio con un ensemble di archi che accompagnerà la cena al Ristorante Circolo Il Barbagianni di Monsagrati e venerdì 30 luglio con un recital pianistico alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Bosco in Viareggio.

Per informazioni e prenotazioni visitare la pagina Facebook dell’associazione musicale Sui passi di Puccini o scrivere alla mail info@suipassidipuccini.it.