Il tema del viaggio al centro del nuovo appuntamento con ‘Parole per ridere e pensare’

Prosegue il tour con serate a tema dell’iniziativa Parole per ridere e pensare. Le parole sono importanti nato dalla collaborazione tra l’associazione Tèlia e il comico lucchese Matteo Cesca, sotto il patrocinio del Comune di Capannori, con l’intento di valorizzare l’iniziativa del book sharing e far conoscere la dislocazione delle ‘casine del libro’.

Domani (21 luglio) alle 21,15 al mercato coperto di Marlia l’incontro sarà incentrato sulla tematica del viaggio. L’ingresso è libero e gratuito con facoltà di lasciare un’offerta a favore della Misericordia di Marlia. Le cinque serate a tema saranno intervallate dai monologhi del comico Cesca. Durante gli incontri saranno letti alcuni estratti di libri sulle tematiche dell’amicizia, dell’amore, del mondo femminile, del viaggio e della favola e saranno donati alle Casine alcuni libri.

“La promozione della lettura è fondamentale in questa società che sempre meno si nutre di parole e sempre di più di immagini – spiegano gli organizzatori -. Dove le parole perdono di importanza e si svalorizzano, la lettura diviene strumento fondamentale a stimolare il senso critico, la capacità di analisi e sintesi necessarie per interpretare il mondo che ci circonda ed in cui viviamo. Book sharing è curato dalle associazioni delle varie fazioni di Guamo La Sorgente, Tofori parrocchia, Marlia, Pandora con”.

I prossimi appuntamenti si terranno il 28 luglio a Guamo e l’ultimo il 4 agosto a Segromigno.