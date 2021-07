Al via In Musica Live con grandi ospiti: la scuola è pronta ad aprire una nuova sede a Borgo Giannotti

La scuola In Musica riparte con l’evento dell’anno. Da lunedì (26 luglio) al primo agosto, al campo sportivo di San Macario, una settimana di concerti, comicità e spettacolo. Sul palco di In Musica live anche Bobo Rondelli, Ruggero De I Timidi e The Andre. Si inizia ogni sera alle 21 e nelle serate di martedì, mercoledì (27 e 28 luglio) e primo agosto, alle 19 il concerto degli allievi della scuola. Il devoluto della serata sarà dedicato all’associazione Luccasenzabarriere.

L’evento è stato presentato stamani (21 luglio) dal fondatore della scuola, Roberto Blefari, il direttore Gabriele Andreotti, il maestro Giuseppe Nannini e l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti. I tre rappresentanti hanno anche annunciato l’apertura di una nuova sede della scuola a Borgo Giannotti, in via Augusto Passaglia. L’inaugurazione è prevista per metà settembre.

“Quest’anno l’evento si fa più grande – ha detto Roberto Blefari – perché saranno in tutto sette serate. Serate di musica, comicità, grazie all’artista Samuele Rossi che presenterà le serate da lunedì a mercoledì e spettacolo. Sarà allestita anche un’area food dove poter cenare a sedere. Per la prima volta abbiamo voluto coinvolgere anche la musica ‘più giovane’, in particolare il rap e la trap, nella serata Urban Night che vedrà le esibizioni di Ramadon, Elfo con Zesta Beat e Max Fogli, Pomow, Rambla e Sciabola. Il panorama musicale sta cambiando e per coinvolgere i giovani è necessario restare al passo con i tempi”.

“Sul palco – dicono Gabriele Andreotti e Stefano Nannini – Bobo Randelli, artista locale (Livorno), il 30 luglio, con Cuore libero tour. Il 31 luglio invece si esibirà Ruggero De I Timidi, comico e musicista, con il Neverending Battaglia tour mentre il 29 luglio sarà la volta di The André, cantate molto popolare su You Tube per la sua capacità di rivisitare la musica trap in chiave De Andrè. Evoluzione tour è il suo concerto inedito e sarà presentato da Andrea Biagioni, altro artista locale. Le serate da giovedì a domenica saranno presentate da Vania Della Bidia. L’ultima sera – concludono – il ‘concertone’ di tutta la scuola In Musica“.

In Musica Live rientra nel programma Vivi Lucca promosso dal Comune: “È un evento che ha sempre dato ottimi risultati – dice l’assessore Ragghianti – ed è molto importante perché promuove l’educazione musicale e la formazione. Siamo quindi orgogliosi di presentare questo programma sperando in una ripartenza definitiva”.

Per le serate di 30 Luglio e 31 Luglio i biglietti sono disponibili sul sito, le altre giornate sono ad ingresso gratuito. InMusica Live 2021 ringrazia: Comune di Lucca, Cannazero, Farmacia Novelli, Office Line, Guidi Volauto, L’Effetto, Termoesse, Attrezza L’Esterno, Equipe, Athena srl, Hotel Ilaria.

In allegato il programma di In Musica Live