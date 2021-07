Un viaggio comico, un susseguirsi di monologhi e aneddoti fra ieri e oggi. Domenica (25 luglio) alle 21,15 alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana arriva Max Giusti con il suo nuovo show Va tutto bene.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone di Mont’Alfonso sotto le stelle, viene proposto dal comune di Castelnuovo di Garfagnana in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Con il suo caratteristico stile dinamico, Max Giusti invita il pubblico a seguirlo in un viaggio comico che è un susseguirsi di monologhi e aneddoti vissuti. L’alternarsi fra ciò che è stato e la vita frenetica e smart dei giorni nostri, paleserà quanto è cambiato il concetto di quotidianità basato sul lavoro, il tempo libero e i rapporti interpersonali. Ad esempio, il bombardamento sistematico di offerte on-line ha influenzato fortemente le nostre scelte su dove e quando andare in vacanza, come tenersi in forma, cosa acquistare. Oppure i numerosi programmi televisivi di cucina che hanno rivoluzionato la quotidianità, cambiando completamente il concetto di ‘casareccio’; e ancora, i social o le nuove mode che hanno cambiato i metodi di relazionarsi con l’altro sesso, soprattutto per chi, avendo circa 50 anni, era abituato a tutt’altro. E l’italiano medio, che sia critico, polemico o pigro, come reagisce a tutto questo?

Semplice: l‘italiano glisserà con la consueta espressione a metà strada fra il sarcastico e lo scaramantico: “va tutto bene”. Sì, perché è questa la frase che esorcizza tutto e che ci ricorda quanto, in fondo, siamo in grado di lasciarci le cose alle spalle, magari, facendoci anche una risata sopra. Tra un capitolo e l’altro non mancheranno ovviamente gli innumerevoli personaggi interpretati da Max che tutti conosciamo, tratti dal mondo della tv, della musica e non solo. State tranquilli: andrà tutto bene!

Info e biglietti. Intero 12 euro (più diritti di prevendita); ridotto 10 euro (più diritti di prevendita). Proloco di Castelnuovo di Garfagnana: 0583 641007.

www.ticketone.it