Un lungo e caloroso applauso in un teatro sold out ha salutato la prima rappresentazione del Festival Puccini 2021.

Acclamati gli artisti Vincenzo Costanzo Cavaradossi- Franco Vassallo Scarpia- Hiromi Omura Floria Tosca e l’intero cast.

Un successo con testimonianze arrivate alla Fondazione Festival Pucciniano da tutto il mondo, grazie infatti all’iniziativa promossa dal Ministero degli affari esteri e da ItaliaFestival tanti gli spettatori, che hanno seguito la diretta live in streaming. Applausi dal Giappone agli Stati Uniti. Una diretta live che hanno seguito anche dal Giardino di Villa Paolina.

Emozionata Stefania Sandrelli, felice del successo di questa sua esperienza nel mondo dell’opera con cui ha coronato il sogno di lavorare per un’opera di Puccini. Applausi calorosi anche per Alberto Veronesi sul podio e per Orchestra e Coro del Festival Puccini. Prima dello spettacolo, Valentina Lo Surdo ha raccontato al pubblico che gremiva la platea i contenuti dello spettacolo e presentato il 49° Premio Puccini consegnato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e dalla presidente della Fondazione Festival Pucciniano Maria Laura Simonetti, alla presenza del Prefetto di Lucca Francesco Esposito al prof. Michele Girardi Con questa motivazione: Studioso del teatro musicale fin de siècle, ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca alla partiture di Puccini.Con la sua azione è stato possibile rileggere criticamente, in maniera approfondita, la musica di Puccini. È così emersa con maggiore nitidezza la profondità del pensiero e la qualità della poetica del compositore, collocato al centro delle correnti artistiche del suo tempo in Europa e nel mondo, e primo degli italiani moderni nel ventesimo secolo.Lavoratore instancabile anche sul versante della divulgazione.