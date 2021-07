Il batterista di J-Ax docente alla Jam Academy di Lucca

Il batterista di J-Ax, Steve Luchi, entra nel corpo docente dell’Istituto Jam Academy di Lucca. Le giovani e i giovani iscritti ai corsi Bachelor in Music Performance lo avranno come insegnante curriculare, potendo apprendere da lui non solo la tecnica, ma anche la tantissima esperienza conquistata sui palchi italiani e internazionali.

Producer, vocal coach, batterista della Band Articolo 31, ad oggi batterista e collaboratore di J-Ax, Steve Luchi lavora anche come autore e produttore per Irene Grandi dal 1997 al 2010, e per l’istituto Jam Academy sarà anche docente di batteria per i corsi rivolti a tutte le età.

Questo è il primo nome di una serie di artisti di fama nazionale e internazionale che entreranno a far parte del corpo docente dell’istituto.

All’indirizzo (clicca qui) le informazioni sull’artista e su come iscriversi ai corsi in cui insegna.