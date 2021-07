La giostra, il regista Arrighi racconta l’Alzheimer della madre

La storia di un figlio e di una famiglia del nostro territorio, che affronta il dramma di una mamma colpita della malattia di Alzheimer. Si chiamerà La giostra il cortometraggio che l’artista è regista lucchese Simone Arrighi girerà a Lucca, proprio per narrare una vicenda che, purtroppo, sta riguardando sempre più nuclei familiari. Per la sua opera artistica, Arrighi chiede aiuto a tutta la città e ha fatto partire una raccolta fondi crowdfunding sulla piattaforma Eppela, che andrà avanti ancora per circa quindici giorni e che servirà per coprire una parte delle spese vive della produzione.

Il progetto, per il suo alto valore comunitario, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lucca e il sindaco Alessandro Tambellini, assieme alla consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti e al consigliere delegato ai diritti Daniele Bianucci, ha incontrato Arrighi a Palazzo Orsetti, per conoscere il progetto confrontarsi con lui.

“L’idea nasce dall’esperienza accanto a mia madre – dice il regista – malata da quattro anni e dalla frase che mi ripete sempre: ‘voglio tornare a casa’. Ho voluto romanzare la parte più intima della mia storia per condividerla, perché troppe volte chi vive queste situazioni viene lasciato solo. Il cinema invece può unire, sensibilizzare, generare comprensione”.

Contribuire al progetto è semplice: è sufficiente registrarsi sulla piattaforma lucchese di crowdfunding Eppela, al link diretto (clicca qui).