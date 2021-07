Sabato scorso si è esibita nell’aula del Senato, protagonista di uno degli appuntamenti dedicati alle eccellenze del mondo culturale italiano; in questi mesi è impegnata con un progetto “al femminile” dedicato a Beethoven assieme alla violinista Laura Marzadori e uno dedicato a Chopin, assieme ad Alessandro Baricco. Lunedì (26 luglio) alle 21,15 la celebre pianista Gloria Campaner torna a Lucca, ospite del Lucca Classica Music Festival per esibirsi sul palco dell’auditorium del Boccherini nell’ambito dei Concerti di Pieve a Elici con un recital di grandissimo fascino. In programma, infatti, ci sono la Sonata Al chiaro di luna di Beethoven e i Preludi op. 28 di Chopin.

La Sonata in do diesis minore op. 27 n. 2 Quasi una fantasia è una delle più famose composizioni pianistiche di ogni tempo, che conobbe una popolarità immediata e senza confini. Fu il critico e poeta berlinese Ludwig Rellstab a coniare il sottotitolo Mondschein Sonate (Al chiaro di luna), paragonando le atmosfere del primo tempo al riflesso della luna sul lago dei Quattro Cantoni. L’immagine ebbe un successo senza precedenti ed è con questo titolo che la Sonata è entrata stabilmente nella storia dell’arte non solo musicale. I Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin sono una raccolta di 24 composizioni per pianoforte, scritte fra il 1831 e il 1839 che Schumann definì «schizzi, frammenti iniziali di studio – se vogliamo – ruderi, penne d’aquila, selvaggiamente disposte alla rinfusa. Ma la scrittura delicata e perlacea indica in ciascuno di essi: lo scrisse Fryderyk Chopin. Lo si riconosce dalle pause e dal respiro impetuoso. Egli è e rimarrà il più ardito e il più fiero spirito poetico dell’epoca».

Gloria Campaner vanta più di venti vittorie in concorsi nazionali e internazionali e svolge attività concertistica nei principali festival e stagioni in ogni continente. In Italia si esibisce regolarmente presso istituzioni e festival come Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, MiTo SettembreMusica, Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, Società dei Concerti di Milano, Concerti del Quirinale di Radio3, Ravello Festival, Asolo Musica, ecc.

Il concerto prevede il biglietto (10 euro, intero; 5 ridotto), prenotabile qui https://bit.ly/3eOMZXa .

Il programma dettagliato del festival su www.luccaclassica.it.