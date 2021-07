A Nozzano Castello torna la musica all’ombra della rocca

Torna a Nozzano Castello la stagione di concerti Musica all’ombra della rocca, con un programma ricco e vario di appuntamenti concentrati dal 30 luglio all’8 agosto.

Si inizia proprio venerdì (30 luglio) con Progetto in la minore e musiche di Fabrizio De Andrè. Domenica (1 agosto) sarà la volta di Lara

Leonardi Quartet, per una serata di latin jazz, ricca di ritmi e melodie. Il programma va avanti giovedì 5 agosto con Musica proibita e la voce di Francesca Maionchi, soprano emergente che ha già al suo attivo numerose partecipazioni nazionali e internazionali al fianco, tra l’altro, di Andrea Bocelli.

Venerdì 6 agosto ci sarà una serata di cabaret con Samuele Rossi mentre sabato 7 agosto LauraDelLuca Quartet in Anima Mundi. Per finire domenica 8 andrà in scena il concerto del corpo musicale Puccini di Nozzano. Nelle sere di spettacolo sarà eccezionalmente visitabile la Rocca del castello. I concerti avranno luogo nel borgo alto, nei giardini di Matilda, villa Di Biase, ai piedi della rocca e si svolgeranno in pieno rispetto delle normative anti covid. È consigliata la prenotazione al numero 335 6627770.