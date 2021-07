Musica classica, vernacolo e un tributo a Battiato: ecco gli eventi della settimana al Real Collegio

Musica classica, vernacolo e un tributo a Battiato. Sono questi gli appuntamenti del Real Collegio estate per l’ultima settimana di luglio.

Si parte oggi (26 luglio) alle 21 con il concerto di musiche per viola e pianoforte, con Wenting Kang alla viola e Sergei Kvitko al piano. Domani (27 luglio) alle 21 il concerto di Virtuoso e Belcanto avverrà in edizione speciale perché organizzato in collaborazione con il Lucca Classica Music Festival. I due Festival per l’occasione presentano il Trio Zeliha con Manon Galy al violino, Maxime Quennensson al violoncello e Jorge Gonzales Bujasan al pianoforte

Mercoledì (28 luglio) invece, calca il palco del chiostro di Santa Caterina il Quartetto Shaboruz. Nella formazione suonano Angela Tempestini al violino, Amedeo Ara al violino, Lisa Spinelli alla viola e Marina Margheri al violoncello. Special guest della serata è Bruno Giuranna che suona la viola.

Gli eventi del Festival Virtuoso e Belcanto non si limitano agli appuntamenti serali ma tutti i giorni dalle 12 alle 13 è possibile ascoltare un concerto con artisti virtuosi da tutto il mondo che si trovano a Lucca per le masterclasses. Nel chiostro centrale del Real collegio è possibile visitare tutti i giorni dalle 10 alle 19 Armonia A-Temporale delle Forme mostra di sculture e disegni di artisti realisti della Florence Academy of Arts. Il biglietto è acquistabile sul sito Virtuoso.event o alla biglietteria in location prima del concerto. Per informazioni sugli eventi e i biglietti clicca qui.

Giovedì (29 luglio) alle 21 torna sul palco del nostro chiostro Mamma mia questa tennologia! di e con Marco Nicolosi, una commedia in vernacolo che lui porta in scena insieme alla compagnia teatrale La Combriccola. Lo spettacolo vuole far riflettere in modo ironico sull’uso smodato della tecnologia ai giorni nostri, anzi “tennologia”. Per prenotazioni scrivere a realcollegioestate@gmail.com o per info chiamare il 3280628802.

Per il terzo anno consecutivo l’associazione Don Franco Baroni è al Real Collegio con uno spettacolo dedicato al grande maestro Franco Battiato. Venerdì (30 luglio) alle ore 21 nel chiostro antico con l’evento intitolato Melodie all’ombra del nostro campanile, tributo a Battiato. La serata è condotta dalla presentatrice Emanuela Gennai e vedrà la partecipazione di una decina di performers a cui si aggiunge quale ospite d’onore Marco Rossi, cardiologo e docente dell’Università di Pisa che omaggerà’ il maestro. L’ingresso è gratuito nel rispetto delle norme anti-covid. E’ consigliabile prenotare indicando nome, cognome e numero telefonico all’indirizzo mail presidenza@donbaroni.it.

Per l’ultimo giorno della settimana torna il Lucca classica music festival che domenica (1 agosto) presenta un concerto con Suyeong Khan al violino e Caspar Frantz al pianoforte che suoneranno musiche di Paganini, Schumann, Schubert, Szymanowsky, Stravinskij, Paganini. Il biglietto è di 5 euro, acquistabile sul sito Luccaclassica.it o direttamente in location prima del concerto.