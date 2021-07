Sarà una giornata ricca di appuntamenti speciali e ospiti internazionali quella di domani (28 luglio) al Real Collegio nel segno della grande musica cameristica. Alle 12 Peter Bruns, direttore e violoncellista tra i più influenti della sua generazione, sarà protagonista della matinée con i giovani talenti del Virtuoso e Belcanto Festival. Peter Bruns, che durante la sua pluridecennale carriera ha lavorato con direttori del calibro di Giuseppe Sinopoli, Herbert Blomstedt, Colin Davis, Eliahu Inbal e Thierry Fischer, è il fondatore di “Haydn behind bars”, ambizioso progetto che porta la musica nelle carceri. Peter Bruns suona un violoncello di Carlo Tononi, Venezia 1730, già appartenuto a Pablo Casals.

Alle 21,15, il concerto serale, sempre al Real Collegio, vedrà impegnati Bruno Giuranna, leggenda vivente e tra i violisti più influenti della sua generazione, insieme a Riccardo Cecchetti, fortepianista di fama internazionale e direttore artistico del Virtuoso e Belcanto Festival, eseguiranno Cinque danze francesi per viola e pianoforte di Marais. Il programma prosegue con il pianista Wei-Yi Yang, già noto al pubblico lucchese ed internazionale, impegnato nell’esecuzione di Humoreske in si bemolle maggiore op.20 per pianoforte di Schumann. A completare il mosaico sarà il Quintetto in re maggiore KV 593 di Mozart con il Quartetto Shaboruz, vincitori del Concorso “Piero Farulli” 2020 per giovani quartetti d’archi, e Bruno Giuranna.