Anche una lezione al museo Zeffirelli per il corso di composizione organizzato da Cluster

Sabato prossimo (31 luglio) si conclude, nei locali didattici di San Micheletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Puccini International Opera Composition Course organizzato dalla associazione Cluster.

Come è noto questo corso è riservato a giovani compositori di tutto il mondo che, dopo aver presentato un progetto lirico, lo perfezionano in due settimane di intenso lavoro con compositori, direttori d’orchestra, registi, scenografi e librettisti di fama internazionale sotto la direzione artistica di Girolamo Deraco. Coronamento di questo corso è la messa in scena di queste opere da camera l’anno successivo sul palco del Teatro di San Girolamo, in base ad un accordo tra Cluster e teatro del Giglio. Tra le numerose e prestigiose collaborazioni va ricordata quella con la Fondazione Zeffirelli di Firenze dove il corso si è trasferito martedì mattina per una lezione di scenografia nel museo Zeffirelli. Docente è stato Carlo Centolavinia, scenografo di Franco Zeffirelli che, dopo i saluti di Pippo Zeffirelli, figlio di Franco, ha intrattenuto i giovani allievi provenienti da varie parti del mondo sul fondamentale rapporto tra la scenografia e la regia di un’opera lirica, facendo riferimento anche ai numerosi bozzetti e video di Franco Zeffirelli che si trovano nel famoso Museo. Da evidenziare che alla Fondazione Zeffirelli si sta tenendo contemporaneamente un corso di regia e gli allievi di questo corso sono uditori in quello organizzato dalla Cluster. Su questa base, l’anno prossimo la regia di due nuove opere sarà affidata ad altrettanti allievi di questo corso di regia. In questa maniera la Cluster sta ampliando notevolmente il proprio raggio di azione attraverso collaborazioni che andranno anche al di fuori del circuito regionale, per dare la possibilità ai giovani musicisti che si vogliono cimentare con la composizione di nuove opere di vedere il frutto del loro lavoro messo in scena in prestigiosi teatri italiani ed europei. Il tutto nel nome di Giacomo Puccini.