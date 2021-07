Tre concerti con Flam nella cattedrale di S. Martino

Domani (29 luglio) alle 18,30, alla Cattedrale di San Martino, per la rassegna Musica in cattedrale, Flam avrà come prestigioso ospite Felix Friedrich, celeberrimo organista nonchè storico e musicologo tedesco, titolare dell’Organo Trost (1739 – inaugurato da Bach) della Chiesa del Castello di Altenburg, uno tra i più famosi della Germania e del mondo. Friedrich presenterà musiche di Liszt, Mozart, Rheinberger e altri.

Il successivo venerdì (30 luglio) alle 21,15 all’orto botanico di Lucca, nella nota rassegna Il Canto degli alberi ci sarà il concerto Letteralmente in Opera a cura dell’associazione Musicalia, un interessante percorso sulle corrispondenze letterarie nella storia dell’opera italiana sulle musiche di Mozart, Bizet, Verdi, Puccini, Giordano, Mascagni e José Serrano. Sul palco il tenore Vladimir Reutov e il soprano Lara Leonardi; al pianoforte il maestro Tiziano Mangani. Presenterà la serata il direttore artistico dell’associazione, Giovanni Vitali.

Sabato 31 alle 21, sempre nella cattedrale di San Martino, sarà invece la volta del Coro Polifonico maschile di Ruda (Udine) diretto da Fabiana Noro. Il coro proporrà un programma dedicato alle musiche del Paradiso e questo in specifico riferimento alla Divina Commedia di Dante Alighieri, attraverso la sua poesia e con le musiche di vari autori. Il coro maschile di Ruda ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali vincendo prestigiosi concorsi.

Tutte queste iniziative sono sostenute da Flam attraverso i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Comune di Lucca, assessorato alla Cultura, attraverso i bandi del Progetto Vivi Lucca.

La rassegna Musica in Cattedrale www.musicaincattedralelucca.com è stata ideata in collaborazione con l’Opera del Duomo, centro d’arte e cultura.

L’ ingresso aI concertI è libero fino ad esaurimento dei posti. Consigliabile la prenotazione (3479692694). Necessaria la mascherina insieme alla piena disponibilità a mantenere le distanze come da disposizioni in corso.

Per Il Canto degli Alberi si paga solamente l’ingresso all’Orto botanico Prenotazioni: piattaforma Summae https://cultura.comune.lucca.it oppure biglietteria@ortobotanicodilucca.it tel +39 0583 95 05 96