Vernal Love, al Real Collegio il nuovo progetto della cantante Sara Battaglini

Continua durante agosto la 17esima edizione del Festival Lucca Jazz Donna e prosegue con il terzo appuntamento della rassegna che si terrà come sempre nella cornice del chiostro di Santa Caterina, la sera di giovedì (5 agosto) alle 21.

Il concerto è dedicato a Vernal Love, il nuovo progetto della cantante e compositrice Sara Battaglini. Un progetto trasversale con un ensemble interamente toscano composto da sei elementi intrecciati in un delicato tessuto acustico ed elettronico. Dopo il primo disco Dalia con una formazione in trio, Sara Battaglini compone e arrangia il nuovo lavoro Vernal Love per una formazione allargata di sei musicisti dove oltre alla ritmica composta da Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Bernardo Guerra si intreccia alla voce la timbrica di due fiati, il sax baritono e clarinetto basso di Beppe Scardino e la tromba e flicorno di Jacopo Fagioli.

Sara Battaglini ha cominciato la sua formazione musicale a Firenze con studi di tecnica vocale e solfeggio, per poi dedicarsi totalmente alla musica Jazz. Dopo la laurea con lode al triennio al conservatorio di musica Martini di Bologna, ha ultimato nel 2017 la specialistica in canto jazz con la docente Diana Torto, laureandosi con lode e menzione speciale. In parallelo agli studi negli anni ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento come Siena Jazz e Tuscia Jazz, studiando con artisti quali John Taylor, Steve Coleman, Gerald Clayton, Ben Monder, Theo Bleckmann. Nel 2016 vince il primo premio del concorso Chicco Bettinardi nella sezione cantanti e nel novembre successivo il premio Massimo Mutti in occasione del Bologna Jazz Festival. Nel 2019 viene selezionata tra i gruppi finalisti di JazzAlguer dove ha avuto l’opportunità di esibirsi con il suo progetto in trio Dalia col quale nel 2017 pubblica per Auand il primo disco.

A fine serata, per continuare a supportare l’operato delle associazioni onlus del territorio lucchese che si occupano di salute e solidarietà, sarà l’associazione Sclerosi multipla di Lucca a sponsorizzare la targa di partecipazione al Festival per la artista Sara Battaglini. La prenotazione non è obbligatoria, l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 328 0628802 o scrivere una mail a prenotazioniluccajazz@gmail.com.