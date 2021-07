Violenza di genere, a Borgo a Mozzano l’evento dei Giovani democratici di Lucca

Lunedì (2 agosto) alle 21 nel giardino del circolo l’Unione di Borgo a Mozzano, i Giovani Democratici della Federazione di Lucca terranno una serata sul tema della lotta alla violenza di genere e sulla parità di genere.

Interverranno come relatrici Valentina Mercanti, consigliere regionale; Alessandra Nieri, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Lucca; la dottoressa Mariastella Adami per l’associazione Non ti scordar di te e le dottoresse Silvia Mammini, psicologa dell’età evolutiva, e Silvia Selmi, psicologa, in rappresentanza del Centro Antiviolenza Luna.

La serata sarà un’occasione di confronto con le associazioni in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, che illustreranno i percorsi di assistenza offerti alle donne vittime di violenza e ai minori, nonché i progetti promossi sul territorio. Valentina Mercanti illustrerà le iniziative della Regione, mentre con Alessandra Nieri ci confronteremo sul ruolo che la politica è chiamata a svolgere nel contrasto alla violenza e nella promozione della parità di genere. Interverrà anche Patrizio Andreuccetti, segretario territoriale del Partito Democratico.

La serata è aperta al pubblico.