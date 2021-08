Opera Barga, in piazza del Giglio a Lucca l’omaggio a Ennio Morricone

A Lucca e a Barga continuano fino all’11 agosto gli appuntamenti con la 55esima edizione del Festival Opera Barga, diretto da Nicholas Hunt e Massimo Fino.

Domani (3 agosto) in piazza del Giglio, a Lucca, alle 21,30, il pianista Roberto Prosseda con il concerto Omaggio a Ennio Morricone eseguirà brani inediti del celebre compositore e direttore d’orchestra e anche la prima esecuzione assoluta di A Gab(ri)e(ll)a, partitura musicale che nel dicembre del 1975 il Maestro volle dedicare a Gabriella Colao, finora mai pubblicata e mai eseguita. Roberto Prosseda ha inoltre da poco pubblicato il suo nuovo lavoro discografico Ennio Morricone. Piano Music, uscito a fine giugno per Universal Music Italia, un’opera dedicata a composizioni per pianoforte solo, da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto a Gott Mit Uns che comprende anche nove trascrizioni (non ancora pubblicate a stampa) di temi mai rese pubblicamente reperibili dalla famiglia prima d’ora. A Lucca Roberto Prosseda eseguirà questi brani alternandoli a musiche di Bach, Mendelssohn, Schubert e Brahms, brani di musica classica e romantica che Ennio Morricone riconosceva come propri modelli.

Per il progetto Pianobarga, sotto la direzione artistica di Roberto Prosseda, dedicato a promuovere il talento di giovani pianisti, al Teatro dei Differenti a Barga, alle 21, sono in programma Massimo Salotti ed Elisa Ragli mercoledì (4 agosto) con musiche di Schumann, Faurè, De Falla, Berg e Pärt; Andrea Mariani giovedì (5 agosto) con musiche di Beethoven, Mendelssohn e Chopin.

Sabato (7 agosto), nel chiostro di Sant’Elisabetta a Barga, alle 19 e domenica (8 agosto) a Palazzo Pfanner a Lucca, alle 19, ascolteremo l’esecuzione, in forma di concerto, di un’opera letteraria di Francesca Caminoli, Viaggio in Requiem adattata in forma di monologo da David Plante con la voce recitante di Daniela Piperno e con le musiche originali per piccolo ensamble composte da Orazio Sciortino ed eseguite dal Quartetto Noûs.

Lunedì (9 agosto), all’auditorium San Francesco di Lucca, alle 18, e mercoledì 11 agosto, in piazzale del Fosso a Barga, alle 21, la prima esecuzione assoluta de La Ninfa e il Pastor (Serenata a tre) di Antonio Vivaldi diretta da Federico Maria Sardelli alla guida della sua orchestra Modo Antiquo con i soprani Elisabeth Breuer e Silvia Tedla e il tenore Alessio Tosi. L’evento che conclude questa edizione del festival è prodotto da Opera Barga in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca. La produzione verrà registrata per l’etichetta Glossa presso il Teatro dei Differenti di Barga.

Informazioni e prenotazioni 0583.711068 – www.operabarga.it