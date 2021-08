Alla Cittadella del Carnevale torna il Burlagame Contest: obbligatorio il green pass

Torna il Burlagame Contest: appuntamento alla Cittadella del Carnevale di Viareggio venerdi 6 agosto, anche con i laboratori di disegno per bambini.

Si tratta di una gara di velocità e abilità con il videogioco dedicato al Carnevale di Viareggio, in programma venerdì 6 alle 10 alla Cittadella.

I partecipanti si sfideranno nel superare entro un tempo massimo i livelli che compongono il videogioco. In palio esclusivi premi firmati Burlagame.

La partecipazione al contest è gratuita ed è necessario venire con il proprio smartphone o tablet.

Prenotazione obbligatoria: 342 9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com.

Il Burlagame della Fondazione Carnevale di Viareggio è un videogioco per tutte le età, il disegno schemi e la programmazione sono di Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni di Imaginarium Creative Studio e la pixel art a cura di @Pixel_Salvaje. È scaricabile gratuitamente da Apple Store e Play Store.

Dopo il Burlagame contest sono in programma i laboratori di disegno. La partecipazione ai laboratori costa 4 euro. Prenotazione obbligatoria: 342 9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

Per accedere alle attività in programma i partecipanti sopra i 12 anni e i loro accompagnatori dovranno disporre del green pass, come previsto dal decreto legge del 23 luglio 2021, numero 105.