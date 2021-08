‘El amor no tiene sexo’: primo singolo per la showgirl Emanuela Gennai

Emanuela Gennai, conduttrice da molti anni di eventi musicali a cominciare dalle feste di Capodanno in piazza a Lucca, dagli spettacoli al Real Collegio di Lucca e dagli appuntamenti nel parco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, ha pubblicato il suo primo singolo.

Si intitola El Amor no tiene sexo. Il brano ha per protagonista una donna decisa che dopo aver perso un amore ne trova un altro: la musica, grazie alla quale raggiungerà successo e fama. L’intento è lanciare un messaggio di amore, quell’amore che non ha sesso, colore o specie. Ognuno ha il proprio amore e va rispettato come ad esempio l’amore per le proprie passioni, il successo o l’amore nel suo significato più puro.

“Ho scritto il testo del brano ma non è autobiografico”, spiega Emanuela Gennai che secondo i bene informati sarebbe già al lavoro per un secondo brano.

Hanno collaborato alla realizzazione per musica, arrangiamenti, riprese e montaggio video: Bremen Dj. Assistente: Katy Williams. Immagini girate all’hotel Villa Cheli e all’Eleonora’s House.

Il video si trova sul canale youtube Emanuela Gennai Music.