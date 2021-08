Dalla notte rosa alle serate a tema, a Castelnuovo torna la settimana del commercio

Torna la Settimana del commercio a Castelnuovo Garfagnana. La 38esima edizione prenderà il via giovedì prossimo (12 agosto) con undici serate di aperture dei negozi in programma fino al 22 agosto. Solo agli eventi che saranno realizzati nell’area dell’ex pista di pattinaggio sarà necessario il green pass.

“La Settimana del Commercio rappresenta la dimostrazione della forza e della necessità del commercio locale, di quello dei piccoli negozi che danno vita ai paesi – dice il presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo Andrea Baiocchi – dopo ormai un anno e mezzo vissuto tra chiusure e incertezza, i negozi, i bar, i ristoranti, le attività artigiane hanno risposto ancora presente facendoci raggiungere la quota di 98 associati pronti a sostenere le nostre iniziative. La settimana ha sempre rappresentato un momento importante per il nostro tessuto economico e produttivo ed oggi lo è ancora di più. Come associazione siamo stati vicini alle attività, abbiamo cercato di aiutarle ed ascoltarle per migliorare la realtà che tutti noi stiamo vivendo. Aspettiamo tutti a Castelnuovo per vivere 11 serate di festa nella massima sicurezza”.

“Stiamo dando segnali importanti di ripartenza del territorio – dice il sindaco Andrea Tagliasacchi – penso al festival Mont’Alfonso sotto le Stelle e a rassegne come Vivere Castelnuovo con nomi di primissimo livello che vengono in Garfagnana. A questo si aggiunge la Settimana del Commercio, un evento speciale che rappresenta la nostra festa di paese perché nasce direttamente dal nostro tessuto sociale. In primis, da quello economico e produttivo che merita tutta la nostra vicinanza in questi periodi così duri. La Settimana è il momento per godersi una Castelnuovo diversa, per salutare l’estate ed avvicinarsi ad una ripresa che ci auguriamo adesso possa essere totale. Ringrazio l’Associazione che è riuscita a programmare questo evento, che si avvia verso i 40 anni, e auguro a tutti i cittadini, ai commercianti e ai turisti una Settimana di divertimento”.

“Esprimo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, il più sentito e sincero apprezzamento per l’impegno profuso, anche quest’anno, dall’Associazione Compriamo a Castelnuovo nell’organizzare la Settimana del Commercio – afferma l’assessora Ilaria Pellegrini – un evento che dà lustro alla nostra città, centro commerciale naturale per vocazione. Un ringraziamento ancor più dovuto, visto il difficile momento storico che ancora stiamo vivendo e che ha messo in ginocchio, più di ogni altro, proprio il settore del commercio”.

Per tutto agosto si svolgerà la lotteria degli acquisti con in palio una Vespa 125, una crociera Costa per Capodanno e tanti altri premi. Per giocare, è sufficiente un acquisto nei negozi aderenti e in cambio si riceveranno i biglietti per partecipare all’estrazione di settembre.

Il programma

La settimana si aprirà giovedì (12 agosto) con la Notte Rosa realizzata in collaborazione con la commissione pari opportunità del comune di Castelnuovo. Appuntamento musicale alla Grindhouse Arena con i Funktastici, caramelle per i bambini nei negozi e nel centro storico la palestra Body Planet presenterà i corsi fitness 2021-22. Venerdì (13 agosto) è la serata dedicata ai Lego e alla terza edizione di Castelnuovo Bricks in via Farini. Nel centro storico esibizioni della palestra Body Planet in collaborazione con la Federazione Italiana Pesistica. Sabato 14 la prima edizione del tradizionale Mercatino Sotto le Stelle con le attività commerciali che allestiranno i propri banchi con offerte eccezionali.

Per ferragosto confermata la serata rinascimentale anche se in forma ridotta. Mercatino rinascimentale attivo dal pomeriggio in piazza Umberto. Mostra a cielo aperto nelle vie del paese e proiezione di un docufilm dedicato all’Ariosto alla ex pista di pattinaggio. Lunedì 16 agosto è il giorno dedicato a Pietro Paolo “Popi” Mannelli che in questo giorno avrebbe compiuto 85 anni. È la Scuola civica di musica a rendergli omaggio all’ex pista di pattinaggio. Martedì 17 serata del gelato a metà prezzo nelle gelaterie del paese e arriva lo sport con piazza delle Erbe che si trasformerà in un campo da basket grazie al Cefa Castelnuovo. Mercoledì 18 è la volta del Ceniamo a Castelnuovo con menù speciali nelle attività ristorative del capoluogo. In via Farini si potrà lasciare un segno della propria presenza all’evento con il disegno dei record, un foglio lungo 100 metri pronto per diventare arte. Momento sportivo in piazza delle Erbe con il Tennis Club Garfagnana.

Giovedì 19 agosto è la Beauty Night con dimostrazioni di parrucchiere ed estetiste in via Garibaldi. Le Nuove Luci in concerto alla Grindhouse Arena e un flash mob a cura della Dance Academy di Silvia Deiana completano il programma della serata. Venerdì 20 si celebreranno i 25 anni dal riconoscimento Igp per il farro della Garfagnana: degustazione gratuita in piazza Umberto e menù a tema nei ristoranti. Alla ex pista di pattinaggio esibizione di danza della scuola Armonia del Movimento. In via Garibaldi, uno speciale Apericena in musica. Il sabato conclusivo sarà quello nuovamente dedicato al Mercatino sotto le Stelle. Le Cugine di Campagna saranno live alla ex pista di pattinaggio e lo sport tornerà protagonista in piazza delle Erbe con il calcio e l’Unione Sportiva Castelnuovo che nel pomeriggio presenterà i suoi nuovi interessanti progetti. Domenica la Settimana del Commercio si avvia alla chiusura con la serata dedicata alla pizza e lo spettacolo di danza a cura del centro professionale Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo.

Per prenotazioni agli eventi all’ex pista di pattinaggio, dove sarà necessario esibire il green pass è possibile chiamare il numero 340 2254812.