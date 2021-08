La rosa e il giardino, alla casermetta San Regolo l’incontro con Claudio Baldazzi

Domenica (8 agosto) alle 17,30 alla casermetta San Regolo, sopra l’orto botanico si terrà la conferenza La rosa nel giardino: tecniche culturali e suggerimenti.

A parlare ci sarà Claudio Baldazzi, autore del libro Il giardino pigro. Sarà necessario, prima di accedere alla Casermetta, passare dalla biglietteria per mostrare il green pass. L’evento è gratuito ed è necessaria la prenotazione inviando un messaggio al numero 3271444420. All’ingresso sarà richiesta l’autocertificazione già compilata e firmata dal partecipante, presente sul sito www.ortobotancodilucca.it oppure compilabile sul posto prima dell’inizio. I partecipanti dovranno indossare la mascherina, rispettare le distanze interpersonali e tutte le indicazioni in ingresso. L’incontro è organizzato dall’Associazione per la diffusione di piante fra amatori insieme all’orto botanico.