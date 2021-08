Il concerto di Daniele Silvestri chiude la seconda edizione del festival ‘Stanno tutti bene’

Talento e canzone d’autore, con un tocco di leggerezza ma senza rinunciare alla profondità e all’impegno: domani (8 agosto) al festival Stanno tutti bene a Gragnano è il turno di Daniele Silvestri che si esibirà sul palco principale alle 22:30 con uno spettacolo intimo e minimale in cui vicinanza fisica ed emotiva sapranno fondersi senza soluzione di continuità. Si chiude con il concerto del cantautore romano questa seconda edizione della manifestazione che riesce a fondere musica, cultura, buon vino e ottimo cibo del territorio, organizzata da Lillero e Salamini in collaborazione con la Tenuta Lenzini.

Come ogni sera, il festival offre molte altre occasioni per “stare bene”. Alle 20 si esibisce Baldo degli Ubaldi con le sonorità della tradizione popolare italiana che così bene si abbinano all’atmosfera che si crea tra vigneti e oliveti; sempre alle 20, per chi ama il “teatro fuori dal teatro”, c’è l’Art Tour di Teatro Delivery Pisa, con estratti, letture e poesie degli attori-rider che “consegnano a domicilio” spettacolo e intrattenimento di qualità.

Lo spazio letterario di Paolo Ciampi, alle 21, ospiterà la presentazione di due libri che descrivono tutti i benefici dello stare all’aria aperta con Il giro d’Italia in 70 picnic curato da Silvia Ceriegi e Tre di Giuseppe Leo Leonelli, volumi editi da I libri di Mompracem.

Come ogni sera, tra le 18,30 e le 21, sarà possibile assistere a spettacoli di arte di strada con i Karacongioli e Fabio Saccomani, oppure immergersi nella suggestiva performance Undici strati di cipria, o sperimentare la forza del suono e della voce con Kizzy Rovella. Nei pressi dell’antica fontana, alle 18,30, lo spazio dedicato alle donne dell’attrice Chiara Foianesi.

L’ingresso alla tenuta è gratuito. È possibile accedere all’area festival a partire dalle 17,30 muniti di green pass. Per snellire le procedure di ingresso, ci si può registrare sulla piattaforma Tocket (https://bit.ly/3rN6pkB).

Il programma completo su www.stannotuttibene.it.