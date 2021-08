La festa del vino di Montecarlo si farà. In un altro anno ricco di difficoltà legate alla pandemia, Montecarlo, dopo un anno di stop, non rinuncia al suo appuntamento più importante. Sarà una manifestazione diversa, a partire dal nome (“Aspettando la festa del vino”), e prenderà vita dal 27 agosto al 5 settembre.

Tante le novità: ci saranno 3 punti per degustare vino e prodotti tipici con posti limitati, obbligatoria la prenotazione e il green pass. Non ci saranno i mercatini e niente spettacoli per evitare assembramenti. Sarà possibile raggiungere l’evento esclusivamente con il servizio navetta.

I dettagli della manifestazione sono stati svelati oggi (7 agosto) dal sindaco Federico Cararra, il consigliere comunale Fulvio Donatini e i rappresentanti delle varie associazioni protagoniste della festa.

Il sindaco Carrara entra nei dettagli della festa: “Purtroppo non siamo ancora usciti dalla pandemia e ci ritroviamo ad organizzare l’appuntamento più importante di Montecarlo in maniera diversa, seguendo le normative anticontagio – commenta il primo cittadino -. Sarà una festa diversa, 10 giorni di manifestazione organizzati secondo le normative dettate dal governo. Si chiamerà ‘Aspettando la festa del vino’, perché, come già detto, non sarà la solita festa. Per decisione dell’amministrazione comunale, non ci saranno i mercatini e niente spettacoli per evitare assembramenti. Ci saranno tre punti di aggregazione con stand in cui si potrà degustare vini e abbinamenti culinari. Il primo punto è piazza d’Armi, il secondo piazza Garibaldi e il terzo – e ultimo – nel giardino del palazzo Pellegrini-Carmignani con serate a tema. Con le ultime normative, per sagre ed eventi è obbligatorio il green pass. Una novità di cui ci dobbiamo attenere: sarà cura delle associazioni il controllo di accesso ai 3 punti”.

“Non sarà la classica festa del vino – afferma Fulvio Donatini -, sarà una manifestazione diversa rispetto agli anni passati. Ci sarà il tradizionale Salotto, qui in convento. Il funzionamento sarà lo stesso: ci saranno ristoratori del Ccn con piatti tradizionali a tema, ogni sera spazio a due fattorie con eccellenze di vino. I posti naturalmente saranno ridotti: ci saranno 6 serate con 12 fattorie e 6 ristoratori”.

Gino Fuso Carmignani, presidente del Consorzio di tutela del Montecarlo Doc, annuncia una novità: “Siamo pronti a partecipare alla festa e contribuire come sempre, abbiamo grande fiducia nel solito eccellente lavoro da parte delle associazioni. Vogliamo tenere alto il nome di Montecarlo e del suo vino. Preannuncio una novità: il Montecarlo Doc avrà una variazione del nome, andremo a Bruxelles. Inoltre avremo un ambasciatore del vino in Cina, a Canton. Il primo vino Doc in Italia ad avere un ambasciatore in Cina”.

“Il nostro primo pensiero va a Mario Davini, governatore che ci ha lasciato poco fa – il ricordo di Piero Scuncia della Misericordia -. Ringrazio tutte la associazioni, dopo molti anni siamo tornati tutti insieme per dare nuova forza a questo evento. Grazie anche al Comune per il sostegno. Per la festa di quest’anno è obbligatoria la prenotazione: i posti saranno assegnati, ci saranno solamente persone sedute ai tavoli, che verranno servite al posto dai volontari. Ci saranno due parcheggi esterni al pese: quello della Fornace e quello a San Piero. L’evento sarà raggiungibile sola con il servizio navetta. Come negli anni passati, ci sarà il servizio safety della Misericordia”.

In piazza d’Armi potranno entrare massimo 500 persone (700/800 durante le scorse edizioni). Gli spazi verranno ampliati e i tavoli ridotti: “Sarà una festa un po’ anomala – commenta il vicepresidente della pallamano Montecarlo -, con molti posti in meno. Ci saranno due turni, uno dalle 19,30 l’altro dalle 21,30, per permettere a più persone di venire. Cercheremo di far rispettare gli orari. C’è l’obbligo di prenotazione e green pass. In piazza le persone verranno accolte con un tavolo con controllo di prenotazione e green pass, poi verranno accompagnati al tavolo. Verrà consegnato il menù da compilare, poi una persona per tavolo si potrà alzare per fare lo scontrino”. Per prenotare occorre contattare il numero: 366.4821229.

Giacomo Cararra, del Montecarlo Calcio, precisa: “Tutti i tavoli verranno sanificati e puliti secondo le normative. Ci saranno due punti con parcheggio e navetta (fino a mezzanotte ndr), obbligatoria anche per chi vuole venire in paese. Il parcheggio su è dedicato a residenti e volontari”.

Per la degustazione del vino sotto le stelle in piazza Garibaldi i posti disponibili saranno circa 80: “Purtroppo possiamo accogliere un numero limitato di persone – commenta Tiziano Stefanini, presidente del club Amici della bicicletta -. Cercheremo anche noi di fare due turni, ma vedremo: non possiamo dare un tempo limitato, chi viene da noi degusta più vini”. A breve verrà comunicato il numero per le prenotazioni.

Sarà presente anche il gruppo storico di Montecarlo: l’idea è quella di organizzare serate con i figuranti alla degustazione in piazza Garibaldi e al Salotto.

La festa è pronta, sperando che la situazione legata al coronavirus non peggiori come lo scorso anno”Abbiamo mandato il piano sicurezza e la programmazione alla Prefettura – informa il sindaco -. Di qui al 27 quello che può succedere è un’incognita. Lavoriamo sulla situazione di oggi, purtroppo non possiamo prevedere il futuro. Speriamo che la situazione resti così: in caso di peggioramento sono probabili alcune modifiche alla festa o il suo annullamento. Noi ci organizzeremo al meglio per accogliere gli ospiti in piena sicurezza. Vi aspettiamo numerosi”.