Due ore di live tra i successi dell’intero repertorio. Niccolò Fabi ha iniziato il viaggio live che mercoledì (11 agosto) alle 21,15 lo porterà a Castelnuovo di Garfagnana per il festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana le prevendite si trovano alla Pro Loco in piazza delle Erbe e Fidelity Tours e saranno disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle 19 alla biglietteria della Fortezza.

Foto 2 di 2



Un viaggio tra i sentimenti con cui Niccolò Fabi, muovendosi con totale libertà artistica libero da schemi e generi di appartenenza, mette in scena le verità raccontate attraverso le sue canzoni: un crescendo continuo di emozioni che passa attraverso i racconti di brani come Evaporare, Una somma di piccole cose, Filosofia Agricola, Elementare, fino ad arrivare a Una buona idea, Diventi Inventi, Il negozio di antiquariato, e Lasciarsi un giorno a Roma, solo per citarne alcune. Non mancano momenti di leggerezza e di forte coinvolgimento musicale grazie agli ottimi musicisti di cui Niccolò si circonda. Oltre ai cantautori Roberto Angelini, Pier Cortese e Alberto Bianco, per cui Niccolò diventa a sua volta musicista, in un momento centrale del concerto, troviamo alla batteria Filippo Cornaglia e alle tastiere Daniele Mr Coffee Rossi.

“È una gioia vedere la macchina ripartire – spiega Niccolò Fabi – trovare spettatori felici di poter rivivere questo momento così simbolico che è il concerto”.

Green pass

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per accedere allo spettacolo occorre presentare all’ingresso il green pass o il tampone negativo (effettuato entro 48 ore), oltre a un documento d’identità. Chi ancora non in possesso del green pass, potrà eseguire un tampone rapido alla struttura mobile allestita nella zona stadio (via Valmaira) a Castelnuovo, e da lì, in caso di esito negativo, accedere al bus-navetta che lo porterà alla Fortezza o usufruire del parcheggio gratuito della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso). La struttura mobile per il tampone rapido è a pochi metri dal parcheggio riservato ai portatori di handicap che hanno un servizio bus navetta dedicato con assistenza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Farmacia Gaddi. I tamponi verranno eseguiti dalle 18 alle 20,30 a 20 euro. E’ necessario prenotarsi inviando un messaggio Whatsapp al numero 333 4548384.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583 641007). Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (tel. 0583 641007).

Parcheggi

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso) e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana. Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana. Tutte le indicazioni su come raggiungere la fortezza sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

(Foto di Melania Stricchiolo)