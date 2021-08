Sant’Anna di Stazzema, torna la fiaccolata silenziosa in ricordo della strage del 12 agosto

Due giornate per ricordare il 77esimo anniversario della strage del 12 agosto 1944 a Sant’Anna di Stazzema.

Domani (10 agosto) e mercoledì (11 agosto) il Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema ha realizzato alcune iniziative dedicate, in particolare, alle vittime di Mulina di Stazzema e alle figure di Don Innocenzo Lazzeri e Don Fiore Menguzzo, entrambi Medaglia d’Oro al Valor Civile. Le manifestazioni vedono un forte coinvolgimento di tante associazioni, a partire dall’associazione Martiri di Sant’Anna che rappresentano una risorsa fondamentale a sostegno del lavoro costante di trasmissione della memoria storica del territorio.

Un concerto per violino e pianoforte sarà l’omaggio in musica e il primo degli appuntamenti nel calendario, previsto domani (10 agosto) alle 18 al Parco della Rimembranza per le vittime di Mulina di Stazzema. Tutta la giornata dell’11 agosto sarà dedicata alle onoranze e alla memoria. A Pontestazzemese e a Mulina di Stazzema, saranno ricordate due figure significative: Don Innocenzo Lazzeri, il parroco ucciso sulla piazza della chiesa a Sant’Anna di Stazzema assieme ad altre 130 persone la mattina del 12 agosto 1944, e Don Fiore Menguzzo, parroco di Mulina di Stazzema che, nella notte tra l’11 e il 12 agosto, fu probabilmente costretto dai nazisti che salivano a Sant’Anna ad assistere alla morte dei propri cari, e poi ucciso nei pressi della propria canonica.

Oltre alle deposizioni delle corone di alloro nei luoghi simbolo, l’11 agosto sono previsti il saluto del vicesindaco di Stazzema Alessandro Pelagatti e un’intervento di Umberto Buratti. Sempre nel pomeriggio di mercoledì, a Valdicastello, cerimonia di inaugurazione della lapide in ricordo delle vittime dell’eccidio del Molino Rosso, località nella quale, il 12 agosto 1944, i nazisti che scesero da Sant’Anna, dopo il massacro, uccisero altre 14 persone sul greto del torrente. La cerimonia è organizzata in collaborazione con Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema e Comune di Pietrasanta.

Il momento più emozionante della giornata, sarà la fiaccolata silenziosa, il tradizionale e sentito omaggio alle vittime della strage organizzato dall’associazione Martiri di Sant’Anna, che partirà alle 21 dalla piazza della chiesa, lungo la via Crucis, con arrivo al sacrario.

Al termine della fiaccolata, il 15esimo recital per la pace Il grido della Memoria nel silenzio della Fiaccolata promosso dal circolo culturale Gennj Marsili in collaborazione con l’associazione Martiri di Sant’Anna e con l’associazione Per Sant’Anna. Incentrato su ricordo delle vittime, vedrà la lettura dei nomi di tutti i bimbi di età inferiore ai 10 anni barbaramente uccisi dai nazisti e un accompagnamento musicale di Riccardo Masoni alla chitarra, Michele Menchini al violoncello e Antonella Puttini.