Lucca teatro festival, a Ponte a Moriano arrivano le comiche Katia Beni e Anna Meacci

Una serata tutta da ridere con la comicità al femminile, dissacrante e scatenata di Katia Beni e Anna Meacci. Prosegue così la rassegna del Lucca Teatro Festival Che cosa sono le nuvole? realizzato da La Cattiva Compagnia.

Giovedì (12 agosto) alle 21 lo spettacolo The best of andrà in scena a Ponte a Moriano nel giardino del teatro Idelfonso Nieri. Le due comiche tornano a stupire con un condensato di estratti, tratti dai loro fortunati spettacoli. Capaci di giocare con il pubblico e farlo divertire, coinvolgendo gli spettatori attraverso improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia, brani inediti e cavalli di battaglia tratti dagli spettacoli cult: Ticket&Tac, Scoop, Non c’è duo senza te. Per accedere allo spettacolo gratuito di Katia Beni, Alessandro Bini, Donatella Diamanti, Bruno Magrini e Anna Meacci basta prenotarsi sul sito luccateatrofestival.it,

Giovedì 26 agosto tornano invece gli appuntamenti per le famiglie con bambini, alle 21, Il flauto magico nel chiostro di Santa Caterina, Real Collegio, ingresso da Via della Cavallerizza.