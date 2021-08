Concerto a Villa Paolina nel nome di Napoleone

Il circolo Amici della Musica Alfredo Catalani di Lucca e Porcari, in collaborazione con l’associazione musicale Sui passi di Puccini di San Macario in Piano, organizza un concerto di musica lirica sabato (14 agosto) alle 21 a Viareggio, nel giardino della Villa Museo Paolina Bonaparte. Napoleone musica a corte è il titolo della manifestazione, ideata dall’antiquaria lucchese Renata Frediani, che celebra il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte ricorrente quest’anno.

Lo svolgimento nella villa che fu la splendida residenza in Viareggio di Paolina, l’amatissima sorella dell’Imperatore, vuole conferire un carattere di speciale solennità all’evento. Il programma prevede l’esecuzione di musica per orchestra, con l’intervento di ben 15 elementi, tra archi, fiati e ottoni, da una selezione di brani dei compositori preferiti da Napoleone stesso: Luigi Cherubini,Gaspare Spontini, Giovanni Paisiello e Nicolas Mèhul. Prima del concerto, alle 19, si svolgerà una visita guidata alla scoperta delle sale monumentali della villa coi preziosi arredi di epoca impero e un’esposizione di abiti da gran sera degli anni ’50 del Novecento in omaggio a Paolina. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al n. 347-9951581. Per gli adempimenti del Covid 19 l’accesso comincerà rispettivamente alle ore 18,30 per la visita e alle ore 20,30 per il concerto. Obbligatori la mascherina e il green pass.