Francesco De Gregori con i suoi grandi successi sul palco di Villa Bertelli

Francesco De Gregori in concerto live a Villa Bertelli.

Venerdì (13 agosto) alle 21k30 il grande cantautore romano torna sul palco estivo di Forte dei Marmi con De Gregori & Band Live – Greatest Hits, inserito nel tour che, da luglio, lo ha visto protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

Un mix di indimenticabili successi, che hanno accompagnato diverse generazioni, riuscendo a fissare momenti di vita in ognuno di noi. Dagli anni Settanta ad oggi, da oltre quarant’anni dall’uscita di Rimmel, la raccolta di brani che ancora in tantissimi conoscono a memoria, De Gregori continua ad attirare il pubblico delle grandi occasioni e a scrivere canzoni con musica e parole, che vanno aldilà della cultura pop italiana e toccano la storia e la letteratura. Un artista che torna ormai da anni a Forte dei Marmi in appuntamenti sempre seguitissimi e non solo dal suo affezionato e fedele pubblico. La band, insieme a lui sul palco, è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Il concerto è prodotto e organizzato da Friends&Partners con Caravan.

Necessario green pass o test antigenico rapido o molecolare negativo entro le 48 ore precedenti l’evento. Per tutti i dettagli in merito ai biglietti consultare il sito www.friendsandpartners.it.