Lucca riparte dai giovani: quattro giorni di arte, workshop e musica con ospiti di fama

Più di 60 associazioni per quattro giorni di workshop, arte e musica fatti e pensati dai giovani. È tra loro che la città cerca le prospettive per la ripartenza. Dal 26 al 29 agosto dalle 17,30 all’una la notte incontri ed esibizioni di artisti emergenti troveranno casa al Foro Boario grazie alla primissima edizione del festival Ripartire, il bello di essere giovani. Per l’occasione anche tre ospiti d’eccezione che saranno annunciati nei prossimi giorni.

“Ripartire è una prospettiva, un’idea per una città che vuole essere più a misura di giovani – spiega il consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci -. Siamo riusciti a mettere insieme un festival corale di quattro giorni, con più di sessanta associazioni che subito hanno aderito e dato il loro contributo per allestire un percorso che ci auguriamo possa continuare e crescere, così come questa manifestazione. Sono stati gli stessi giovani a scegliere i temi dei workshop, mentre venerdì una commissione speciale selezionerà tra le 12 candidature le sei band emergenti che si esibiranno sul palco del foro boario il giovedì sera”.

Giovedì 26 agosto, nella giornata di apertura, alle 17,30 si parlerà del Bello di essere differenti e uguali: identità e discriminazioni mentre la sera si esibiranno le sei band lucchesi selezionate fra quelle che hanno risposto all’avviso pubblicato dalle politiche giovanili nelle scorse settimane. Venerdì 27 il tema del dibattito e workshop sarà ambientale: Il bello di un mondo in equilibrio tra ambiente e futuro, sabato 28 si parlerà del Bello di crescere con coraggio, tra benessere e futuro. Domenica 29 agosto il workshop e il dibattito sarà dedicato a Il bello di esprimersi: comunicazione, scuola e cultura. Le serate di venerdì, sabato e domenica saranno dedicate alla musica di gruppi e singoli artisti di fama.

“Il bello di essere giovani è anche il bello di poter stare tra loro e condividere quell’arte che può arrivare a un pubblico eterogeneo – aggiunge l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti -. Nonostante i nomi degli artisti di fama che saliranno sul palco nel weekend questo non è solo un festival musicale: è una manifestazione artistica senza barriere generazionali, una corale di associazioni, ragazzi e ragazzi più o meno giovani che insieme vogliono dare una nuova prospettiva alla città”.

I talk, i workshop del pomeriggio e i concerti della sera saranno a ingresso gratuito ma per accedere sarà necessario il green pass oltre alla mascherina e mantenendo il distanziamento. Sarà possibile prenotarsi agli eventi su tocket.org. In loco, alla biglietteria, fino a esaurimento posti. Tutti gli aggiornamenti sono sulla pagina Facebook e Instagram di Ripartire Festival.

Le associazioni che aderiscono al festival

Arte Danza Arabesque, Aeilante, Comitato paesano Aquilea, Biblioteca e associazione Amici dell’Agorà, Simone Bignogiari- la divina carriera blog; Cooperativa La Cerchia, Misericordia Lucca, Centro Il Bucaneve, Pugilistica Lucchese, Echo Lucca, Piana del Cibo, Giovani e Comunità, Fondazione Campus, Cantiere Giovani, Laboratorio sociale piazzale Sforza- Arci Lucca, Equinozio, Mirco Ungaretti onlus, Condotta Slow Food Lucca Compitese e Orti Lucchesi, Centro Zerka Moreno, Croce Rossa, La città delle donne, Onda espressiva, Lucca creative hub, Cgil Lucca, Alap- Associazione lucchese arte e psicologia, Fondo Arturo Paoli e Chiesa valdese Lucca, Fondazione villaggio del fanciullo, L’impronta onlus, Coop, CTCDire, Progetto tutor, Ezechiele, Maschile plurale, L’amore non conta i cromosomi, Jam Academy, Avis, Amani Nyaio, Mercatino dei libri usati, So&Co, APS Carlo del Prete, Vengo anch’io Astrolabio, Associazione Guarnieri- gruppo giovani scuole superiori, Arcidiocesi Lucca, Lucca Crea, Assocaizione Ludolega Lucchese, La mano amica, Normalmente, Croce Verde, Emergency Lucca, Oikos, Educazione e promozione della salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Khetane, Auser Filo d’Argento, Luccaut, Fantasy Real Dreams, Aics, Conpartecipo.