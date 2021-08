Ripartire Festival, al Foro Boario arriva cmqmartina di X Factor

Sarà cmqmartina il terzo big che si esibirà venerdì 27 agosto al Ripartire Festival – il bello di essere giovani, subito prima della performance di Dardust.

La giovanissima cantante di Monza, fresca della partecipazione a X Factor edizione 2020, è definita la regina della nu-dance italiana, che dal primissimo singolo lasciami andare! non ha più smesso di far parlare di sé. Sul palco del Foro Boario porterà le nuove canzoni dell’abum pubblicato a giugno, Disco 2, un lavoro per i suoi primi vent’anni, tra elettronica e songwriting. La sua esibizione precederà quella di Dardust con la sua Storm and Drugs, in una giornata molto intensa della prima edizione del festival dedicato alla musica e alla creatività dei giovani.

L’appuntamento musicale con gli artisti (inizio concerti alle 21.30) sarà preceduto, a partire dal pomeriggio alle 17.30, da alcuni workshop organizzati e diretti dalle associazioni che hanno risposto numerosissime all’appello e alle 19 si terrà un talk con vari ospiti. Al centro della giornata ci sarà il tema ambientale, particolarmente sentito dai giovani e declinato in prospettiva futura: l’ambiente non solo come problema presente e urgente per l’umanità, ma anche come opportunità per sviluppare lavoro e nuove professionalità.

L’ingresso alle quattro giornate del festival Ripartire (26-29 agosto) è libero, ma è necessario avere il green pass, utilizzare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Sarà possibile partecipare alle attività del pomeriggio e ai concerti della sera, oppure scegliere di prendere parte solo a un singolo appuntamento. Per rendere più spedite le operazioni di ingresso ai talk, ai workshop e ai concerti è consigliata la prenotazione su www.tocket.org.

Tutte le informazioni sulla pagina Fb e Instagram di Ripartire Festival.