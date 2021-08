È uno dei pianisti più apprezzati al mondo ma anche dal pubblico di Lucca classica music festival. Venerdì (20 agosto) alle 21,15 all’auditorium Boccherini, torna a esibirsi Pietro De Maria.

Grande interprete di Chopin, Bach, Mendelssohn, De Maria proporrà un recital che prende le mosse proprio dal compositore di origine polacca. L’appuntamento fa parte del ciclo I concerti di Pieve a Elici a Lucca Classica, dedicato a Giorgio Serafini.

Il concerto si aprirà con tre delle 59 Mazurche composte da Fryderyk Chopin per poi proseguire con il Notturno op. 55 n. 2 in mi bemolle maggiore e allo Scherzo n. 4 op. 54 in mi maggiore, l’ultima e la più innovativa del ciclo delle quattro ballate chopiniane. La seconda parte del programma sarà interamente dedicata al grande pianista Michail Pletnëv e al suo celebre arrangiamento per pianoforte de Lo schiaccianoci di Pëtr Čajkovskij, dal quale De Maria eseguirà la Danza della fata confetto, la Danza cinese e l’Andante maestoso.

Dopo aver vinto il Premio della Critica al Concorso Čajkovskij di Mosca nel 1990, Pietro De Maria ha ricevuto il Primo Premio al Concorso Internazionale Dino Ciani di Milano (1990), al Géza Anda di Zurigo (1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio Mendelssohn ad Amburgo. La sua intensa attività concertistica lo vede solista con prestigiose orchestre e con direttori quali Roberto Abbado, Gary Bertini, Vladimir Fedoseyev, Daniele Gatti, Ton Koopman, Michele Mariotti, Ingo Metzmacher, Gianandrea Noseda, Corrado Rovaris, Yutaka Sado. Ha registrato l’integrale delle opere di Chopin, il Clavicembalo ben temperato e le Variazioni Goldberg per Decca, ricevendo importanti riconoscimenti dalla critica specializzata. Pietro De Maria è accademico di Santa Cecilia e insegna al Mozarteum di Salisburgo. È nel gruppo di docenti del progetto La Scuola di Maria Tipo organizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo.

I biglietti possono essere acquistati sulla piattaforma oooh.events o alla biglietteria allestita al Boccherini, a partire da un’ora prima del concerto.