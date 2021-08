Al teatro Nieri arriva ‘Parafango’, lo spettacolo di Stefano Nottoli

Il ciclista ‘Parafango’ conosciuto come protagonista dell’album omonimo di Stefano Nottoli, adesso è diventato protagonista di un libro che ne racconta le gesta e di uno spettacolo teatrale tra musica e parole che sarà rappresentato domani (20 agosto) alle 21,15 al teatro Nieri di Ponte a Moriano, nell’ambito della rassegna Metti una sera d’estate a Ponte a Moriano.

Il volume Parafango racconta la vita di Leonardo Martinelli, nato alla fine della seconda guerra mondiale in un manicomio. Dopo una disastrosa partecipazione a un Giro d’Italia, sposa una ragazza della quale è molto innamorato, Brunilde, ma l’amore non durerà e la separazione arriva poco tempo dopo il matrimonio. Parafango muore in circostanze misteriose.

Martinelli – personaggio di fantasia, usato da Nottoli per raccontare i suoi ricordi d’infanzia e le numerose storie di paese che ha ascoltato in giro – è stato dapprima protagonista di una canzone, poi di un album e, adesso, di un romanzo. Sul palco, insieme a Nottoli, ci sarà anche Simonetta Bianchi della compagnia teatrale Invicta, alla quale sono affidati i monologhi in vernacolo lucchese che sono parte integrante dello spettacolo. Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme antiCovid ed è a ingresso gratuito. E’ consigliato prenotare sul sito www.teatronieri.it. Per informazioni è possibile chiamare il numero 320 6320032 o scrivere a fitalucca@gmail.com.