Circolo Amici della Musica, doppio appuntamento a Quiesa e Viareggio

Il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani di Lucca e Porcari, in collaborazione con la Scuola di musica Sinfonia e l’associazione Le Ville Borbone e Dimore storiche della Versilia, organizza due appuntamenti nei prossimi giorni.

Domenica (22 agosto) a Villa Ginori, via della Piaggetta 863 a Quiesa alle 21, il concerto Women in Music, del quartetto portoghese Orchestra Classica Do Centro di Coimbra con un programma di brani di donne famose compositrici del XIX e XX secolo. Ingresso libero con prenotazione al 347.9951581.

Lunedì (23 agosto) a Villa Borbone a Viareggio l’evento Chiare, fresche e dolci note così articolato: alle 18 celebrazione della messa nella cappella della villa (Padre Elio). Alle 19 visita guidata alla villa (gratuita). Dopo un intervallo, alle 21 il concerto che prevede musiche di particolare suggestione di varie epoche eseguite dal Tuscan Chamber Orchestra, sestetto tutto al femminile, alternate a letture di testi letterari classici. Ingresso libero con prenotazione al 347.9951581.