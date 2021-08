Passeggiate e laboratori per bambini: arrivano gli incontri al tramonto alla Casa del Boia

Incontri al tramonto. È questo il nome delle iniziative che si terranno alla Casa del Boia nel mese di agosto.

Si parte domani (21 agosto) alle 17 con il laboratorio per bambini Costruiamo le Mura di Lucca. I partecipanti potranno vestire i panni di un antico maestro costruttore e divertirsi a realizzare le Mura urbane. Dalle 17 alle 19 passeggiata con l’archeologo lungo le Mura e aperitivo finale alla Casermetta San Salvatore.

Domenica (29 agosto) dalle 17 alle 18,30 nuovo appuntamento con il laboratorio per bambini Vestiamoci di simboli. I partecipanti potranno scoprire i simboli indossati dai pellegrini e imparare a creare una moderna spilla del viaggiatore. Dalle 17 alle 19 nuova passeggiata con l’archeologo lungo le Mura di Lucca e aperitivo finale alla Casermetta San Salvatore.

Il costo dei laboratori è di 5 euro a bambino (età consigliata tra i 7 e gli 11 anni) mentre 5 euro a persona per la passeggiata più 8 euro per l’aperitivo. Lo speciale famiglia (1 o 2 adulti accompagnati dai loro figli) prevede un costo di 4 euro a persona. È richiesta la prenotazione. Il ritrovo è al complesso museale della Casa del Boia (Via Francigena Entry Point). Per informazione scrivere a info@viafrancigenaentrypoint.eu o chiamare il numero 334 1046719.