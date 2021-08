Al festival della contemporaneità anche i giornalisti Daniele Biacchessi e Benedetta Tobagi

Il conto alla rovescia per C·Ora Lucca Fest – Festival sulla contemporaneità, è ormai partito. La rassegna, organizzata dal Comune di Lucca all’interno del progetto Lucca Learning City – Città dell’apprendimento permanente, insieme alla Casa della Memoria e della Pace, con Liberation Route Italia, Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca, Lucca Comics&Games e biblioteca civica Agorà, grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, porta a Lucca dal 26 agosto al 12 settembre tanti relatori di fama per offrire spunti di riflessione sul mondo di ieri e di oggi.

Tanti, tantissimi gli argomenti che saranno discussi e presentati sul palco allestito all‘ex Cavallerizza, in piazzale Verdi. Lunedì 6 settembre, grazie alla collaborazione con Isrec-Lu – Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca, si parlerà di La Resistenza tra storia, memoria e usi pubblici. Un’analisi sull’importanza di allenare il muscolo della memoria per non ricadere negli errori del passato presentata da Mirco Carrattieri, storico e presidente del comitato scientifico di Liberation Router Italia, Gianluca Fulvetti, docende di storia contemporanea all’università di Pisa, Iara Meloni, sceneggiatrice e storica, e Andrea Ventura, direttore dell’Isrec Lucca.

Il viaggio nella storia della rivendicazione dei diritti degli afroamericani fino agli ultimi movimenti internazionali, dal titolo Il sogno e la ragione: da Harlem a Black Lives Matter, si terrà, invece, mercoledì 8 settembre. A condurre il pubblico sarà Daniele Biacchessi, storica voce radiofonica e giornalista, autore di numerosi libri d’inchiesta sul terrorismo e sulla Resistenza.

Ancora Resistenza nell’appuntamento organizzato in collaborazione con Liberation Route Italia. Giovedi 9 settembre, con Donne Resistenti, saliranno sul palco Isabella Insolvibile, storica specializzata nella Resistenza italiana, l’antropologa Caterina Di Pasquale, la ricercatrice Chiara Lusuardi, e la scrittrice Nina Quarenghi. Tutte le relatrici sono membri del comitato scientifico di Liberation Route Italia.

Segreti di stato, misteri e giochi di potere nell’incontro di venerdì 10 settembre: Colpevoli: storia della loggia P2, con Sandra Bonsanti e Benedetta Tobagi. Le due giornaliste racconteranno la misteriosa pagina di storia italiana legata alla massoneria, a Lucio Gelli e al piano nascosto per governare l’Italia.

C-Ora si chiuderà domenica 12 settembre con L’antifascismo del 1921, i fatti di Valdottavo e i figli dell’officina. All’appuntamento, organizzato, in collaborazione con Isrec-Lu, l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, saranno presenti lo storico, docente e antropologo culturale, Antonio Fanelli, e Andrea Ventura, direttore dell’istituto.

Per partecipare è necessario prenotarsi: per farlo, Lucca Crea ha messo a disposizione una piattaforma di registrazione direttamente online, disponibile sul sito www.luccacrea.it.

Secondo le attuali normative, per accedere all’area del Festival occorre essere in possesso del green pass.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione e inizieranno alle 21,15. Per restare aggiornati sul programma e per le info: Facebook e Instagram C-Ora Lucca Fest – Festival sulla contemporaneità; coraluccafest@gmail.com.