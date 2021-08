Arte ed artigianato, torna in città ‘I fossi dell’arte’

Oggi pomeriggio (21 agosto) dalle 16,30 in poi in centro storico, appuntamento da non perdere con i Fossi dell’arte.

In via del Fosso e piazza San Francesco si svolgeranno esposizioni artistiche e culturali, per promuovere una parte della città poco conosciuta. Promotore è il pittore Fabrizio Barsotti con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, Il logo è disegnato da Ale Sorbera.

L’evento è inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca. Per l’occasione ci sarà la presentazione del libro di Manuela Potiti, La donna del treno, editore Aletti con gli acquarelli di Fabrizio Barsotti.