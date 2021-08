Il ‘Pianeta città’ di Italo Rota con la Fondazione Ragghianti protagonisti in Versiliana

Un suggestivo viaggio tra arti, cinema, libri, musica e design per provare a immaginare la città del futuro in compagnia di Italo Rota, celebre architetto, tra i più noti progettisti del nostro tempo e appassionato collezionista. L’appuntamento è per lunedì (23 agosto) alle 18,30 al Caffè della Versiliana. Con lui Alberto Fontana, presidente della Fondazione Ragghianti di Lucca, e Paolo Bolpagni, storico dell’arte, organizzatore culturale, direttore della Fondazione Ragghianti.

L’occasione è offerta dalla mostra Pianeta città, allestita fino al 24 ottobre a Lucca, nel complesso di San Micheletto, che racconta l’evoluzione dei nostri modelli urbani, dai primi del Novecento ai giorni nostri, attraverso più di 500 oggetti appartenenti all’immensa collezione di Rota, che da sempre raccoglie le più disparate testimonianze visive della cultura del XX e XXI secolo. Una collezione eccezionale e unica (Rota la definisce “l’accumulo”) che comprende oggetti di vario tipo, tecnica e dimensioni: dai libri alle opere d’arte, dai manifesti alle copertine dei dischi, fino ai prodotti di design, ai giocattoli, alle riviste e ai progetti architettonici e urbanistici.

Grazie alla sua esperienza e sensibilità di progettista e urbanista, Italo Rota nel tempo ha di fatto costruito un prezioso archivio capace di raccontare come e quanto è cambiata la nostra visione della città e la sua rappresentazione. Una collezione che ha a che fare con le arti visive, ma soprattutto un’occasione per riflettere sull’evoluzione della società e uno strumento per provare a immaginare il modo in cui vivremo.

L’incontro al Caffè è a ingresso libero e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook La Versiliana e Comune di Pietrasanta; sarà in onda anche su Noi Tv, TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

Per informazioni: 0584.265757, www.versilianafestival.it.