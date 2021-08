In mostra a Barga le ‘creature’ di Eleonora Bertoli Barsotti

Al museo delle stanze della memoria di Barga espone Eleonora Bertoli Barsotti, una giovane artista emergente originaria del comune di Fabbriche di Vergemoli alla sua prima mostra personale.

La mostra è composta da opere fotografiche, pittoriche e disegni, collegate tra loro dalla presenza delle Creature, ovvero gli insetti, che hanno ispirato la fantasia dell’artista.

L’aspetto fotografico dell’esposizione, mostra gli insetti nel loro ambiente naturale, osservati e “catturati” in attimi di intimità.

Il lato pittorico e illustrativo, rappresenta invece dei mondi fantastici dove queste Creature rivivono come specie dominante in ambienti privi di esseri umani, ispirandosi alle opere di Hieronymus Bosch, pittore olandese che da sempre esercita un enorme fascino sulla giovane artista.

Il titolo della mostra rimanda proprio alla ricollocazione delle piccole Creature in mondi diversi da quello che conosciamo.

L’inaugurazione si terrà mercoledì (25 agosto) alle 18,30 al museo Le stanze della memoria, nel centro storico di Barga, e la mostra sarà accessibile a ingresso libero tutti i giorni fino al 7 settembre con orari 10,30-12,30 / 14-19 (fino alle 24 il venerdì, sabato e domenica).

Eleonora Bertoli Barsotti Nata a Barga nel 1998, fin da piccola si interessa all’arte nelle sue diverse forme, Inizia a studiare musica (batteria) e teatro, e nel 2017 consegue il diploma al liceo artistico A. Passaglia e inizia gli studi in grafica d’arte all’Accademia di belle arti di Carrara. Nel 2020 interrompe gli studi all’accademia per potersi iscrivere all’università di Pisa e proseguire autonomamente la propria ricerca artistica. La fotografia e il disegno diventano la sua principale espressione, unite al vivo interesse per il mondo delle piccole creature e all’immaginario di Bosch, ha in corso un progetto dedicato a questi soggetti.