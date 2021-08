Spazio ai giovani talenti con “La notte dei desideri – Viareggio Music Festival”

Far tornare a Viareggio un evento musicale nazionale per promuovere le giovani espressioni musicali. È il proposito della Notte dei desideri – Viareggio music festival, il raduno di musica emergente che prenderà il via questo mercoledì (25 agosto) al beach stadium del Flora Beach Village in piazza Caboto, a Viareggio.

A salire sul palco sarà una kermesse di venti giovani artisti organizzata dall’associazione giovani per Viareggio con la direzione artistica di Umberto Cinquini. I ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia, presenteranno brani da loro composti a un pubblico contingentato, nel rispetto delle normative anti covid.

Questo mercoledì (25 agosto) e giovedì avranno luogo le semifinali con dieci concorrenti in gara.

Nella prima sera si esibiranno: Amanda Batista, Delstition, Brida, Empty, Giorgia Giacometti, Lose, 43.nove, Massimiliano Marchetti, Mata, Toad. Mentre nella seconda serata saliranno sul palco allestito dalla Power sound: Afelio, Eloisa Masini, Lentiggine, Lykanos, Noise, Donatella Gregorio, Radio panorama, Roccia, Oh baro, Somuchbeca. Passeranno alla finale di questo venerdì (27 agosto) quattordici artisti.

Le tre serate saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook e Youtube di Radio Versilia e Giovani per Viareggio, con riprese effettuate da Pixel Line. L’ingresso all’area concerto è consentito esibendo la t-shirt ufficiale della serata o su invito. Per prenotare le ultime magliette disponibili, con un’offerta di 15 euro, chiamare 371.4454854.

Il presidente di giuria sarà Giorgio Dolce, musicista, produttore e chitarrista del gruppo I posteri che nel 1971 vinse, accompagnando Mia Martini, il festival pop delle nuove tendenze svoltosi nella pineta lago mare a Torre del Lago.