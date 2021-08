Con i brani del suo ultimo album Padroni di niente, insieme alle canzoni più amate del suo repertorio, Fiorella Mannoia sarà ospite sul prestigioso palco del gran teatro all’aperto di Torre del Lago, domani (25 agosto) alle 21,30, accompagnata dalla sua band.

Uscito lo scorso novembre, l’ultimo album di inediti di Fiorella, Padroni di niente, è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione. Evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così l’artista, attraverso le storie raccontate nelle sue canzoni, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra umanità, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, padroni di niente.

Foto 2 di 2



“Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate siamo ripartiti: finalmente si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia – dichiara Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice“.

Per info e acquisto biglietti contattare il numero 0584.359322.