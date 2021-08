Amore e musica, Dante protagonista dell’ultimo weekend di Lucca Classica

L’ultimo fine settimana di Lucca Classica parla d’amore e lo fa a partire dalla poesia di Dante Alighieri e dalla voce di Andrea Camilleri per arrivare alla musica e alle canzoni d’amore al tempo di Dante, con Oreste Bossini e Stefano Albarello.

“Tanto gentile e tanto onesta pare”. È dai versi del sonetto dantesco che prende il via lo spettacolo Intelletto d’amore (e altre bugie), che venerdì (27 agosto), alle 21,15, andrà in scena sul palco dell’auditorium Boccherini nell’ambito del Lucca Classica Music Festival.

Un progetto del violoncellista Michele Marco Rossi nato dall’incontro con Andrea Camilleri e che porta in scena la loro conversazione inedita sull’amore, avvenuta appena un mese prima della scomparsa del celebre scrittore. La voce di Camilleri è la guida del concerto, si intreccia e si alterna al violoncello di Rossi e alle varie voci sonore che compongono lo spettacolo che parte dalla poetica di Dante e arriva a riflettere sull’amore in quattro manifestazioni estreme: amore come sacro, sesso, potere e colpa.

Grazie all’elettronica di Paolo Aralla, l’inconfondibile voce di Camilleri si fonde con la musica di Hildegard von Bingen, la mistica benedettina che fu teologa, musicista, poetessa e filosofa, nel brano Ritratto con voce per poi arrivare ad altri quattro componimenti contemporanei, commissionati per lo spettacolo a Vittorio Montalti, Pasquale Corrado, Noriko Baba, Matteo Franceschini passando da pagine medievali e Sidun di Fabrizio De Andrè.

Lo spettacolo, una coproduzione di Accademia Filarmonica Romana, associazione Barattelli, associazione Appassionata Macerata, Fondazione Perugia Musica Classica, Unione Musicale onlus, è andato in scena per la prima volta nei giorni scorsi, a Catanzaro, e la data lucchese è la prima replica nonché l’unica data annunciata a oggi in Toscana. Il biglietto intero costa 10 euro (ridotto 5 euro) e può essere acquistato online o all’auditorium a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Sabato (28 agosto) ancora alle 21,15 all’auditorium Boccherini, prosegue l’omaggio a Dante di Lucca Classica, con un appuntamento che vedrà protagonista la musica dei tempi del Sommo Poeta eseguita da Stefano Albarello, esperto di musica antica e di strumenti a pizzico medievali come il liuto, la citola, la lyra e il canon. Il concerto, curato e introdotto dal giornalista e musicologo Oreste Bossini è realizzato in collaborazione con l’associazione Concentus Lucensis e propone componimenti d’amore che prendono spunto da testi della Scuola siciliana e del Dolce stilnovo, con testi dello stesso Alighieri, di Cino da Pistoia, ballate e madrigali che sapranno ricostruire per un momento l’incanto di quei suoni, offrendo un panorama della musica del tempo, dalla poesia cantata dei trovatori occitani ai maestri dell’ars nova. Il biglietto costa 5 euro e può essere acquistato online o all’auditorium a partire da un’ora prima dello spettacolo.