Domenica (29 agosto) alle 16 al museo nazionale di Villa Giunigi nell’ambito del Lucca Classica Music Festival e grazie al progetto la Pittura che suona, sarà possibile visitare la mostra di Matteo Civitali e ascoltare le musiche del suo tempo.

Il grande fermento artistico della seconda metà del XV secolo, che ruotò intorno alla Repubblica di Lucca e di cui lo stesso Civitali fece in qualche modo parte, annovera la presenza, in ambito musicale cittadino, di Johannes Hotby, frate carmelitano che risiedette per diciotto anni a Lucca dove era stato chiamato dai canonici del Capitolo per riordinare l’insegnamento in quella scuola.

La sua fama di dotto musico riconosciutagli a livello internazionale gli fruttò delle importanti sovvenzioni da parte dei notabili locali; egli fu eletto rettore della Cappellania di San Regolo in San Martino, e nel 1477 Commendarius anche della chiesa di San Pietro Somaldi. Dai documenti dell’epoca risulta la sua presenza in qualità di Cantor e come Magiscolus della schola di canto della Cattedrale.

L’esecuzione delle musiche è affidata al Concentus Lucensis. Stefano Albarello al canto, organo portativo, Linda Severi ai flauti dritti e Rosita Ippolito alla viola da gamba, mentre la visita guidata sarà tenuta da Isabella Pileio con la collaborazione dello staff del museo. L’ingresso è con prenotazione obbligatoria scrivendo a concentuslucensis@gmail.com.