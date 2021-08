Anita Garibaldi, conferenza online a 200 anni dalla nascita

Nuovo incontro online per il ciclo di conferenze Sorelle d’Italia: Anita e le altre in programma per lunedì (30 agosto) a partire dalle 17: l’appuntamento– promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca – avrà come tema Anita Garibaldi a 200 anni dalla nascita (1821-2021).

A parlare di Anita Garibaldi sarà Luciano Luciani, direttore scientifico del Museo del Risorgimento di Lucca e coordinatore dell’iniziativa che, dopo i saluti istituzionali, presenterà il luogo di memorie lucchese: Un museo del Risorgimento particolarmente attento alla storia delle donne.

L’intervento del professor Luciani sarà seguito dalla presentazione della mostra Anita Garibaldi 200 anni: vita, coraggio e passione, organizzata dalla Fundação Catarinense de Cultura nello Stato di Santa Catarina in Brasile, terra in cui è nata Anita Garibaldi. A parlarne sarà, in collegamento dallo Stato di Santa Catarina, Raquel Santi, giornalista e referente della Fundação Catarinense de Cultura, che presenterà alcune immagini della mostra e spiegherà il valore storico dell’iniziativa.

A chiudere gli interventi sarà Alessandra Trabucchi, docente e organizzatrice di mostre ed eventi culturali, che tratterà il tema Il mito di Anita Garibaldi nell’iconografica post-risorgimentale. Alla conferenza prenderà parte anche Simone Piero Del Magro, discendente dell’artista Luigi De’ Servi, autore della famosa opera pittorica Garibaldi e Anita morente attualmente conservata al Museo del Risorgimento di Lucca.

Per venire incontro a una maggiore partecipazione e rispettare, al tempo stesso, le norme anti-covid, la conferenza sarà trasmessa online in diretta sulla pagina Facebook della Provincia di Lucca (www.facebook.com/ProvinciadiLucca). Per informazioni si può scrivere all’indirizzo mail: museorisorgimento@provincia.lucca.it