Libri, concerti e arte: settembre si accende a villa Bottini col Laboratorio Brunier

Dopo aver festeggiato i 10 anni di attività, la rassegna Questione di… stili, fiore all’occhiello delle molteplici attività del Laboratorio Brunier, programma per il mese di settembre una serie di appuntamenti a Villa Bottini (via Elisa, 9) che, nelle intenzioni dell’associazione, vogliono essere “foriere di un momento positivo di rinascita della musica e delle arti”. La manifestazione è curata dal suo ideatore, il professor Renzo Cresti. Il programma di quest’anno prevede la partecipazione di musicisti provenienti da tutta Italia, presentazioni di libri e di nuovi strumenti musicali, oltre a concerti. A questo si affiancherà la mostra d’arte e galleria d’arte giovani a cura di Anna Maria Domicelli.

Si parte mercoledì (1 settembre) alle 18 con un focus dal titolo La canzone napoletana. Renzo Cresti e Giulio D’Agnello presentano il libro di Renato Marengo Napule’s power. Sarà presente l’autore e, durante la presentazione, D’Agnello eseguirà alcune canzoni di musicisti presenti nel libro. Giovedì (2 settembre), sempre alle 18, incontro dal titolo La musica è vita. Verrà consegnato un libro sui 20 anni dell’attività artistico culturale del Laboratorio Brunier e i 10 anni di Questione di stili. Sarà inoltre presentato il progetto Lucca-Modica, un gemellaggio fra le due città iniziato nel 2016 in nome di due grandi compositori, Gaetano Luporini e Pietro Floridia. Il laboratorio Brunier ha realizzato, grazie al consigliere dell’associazione Brunier Michele Tregnaghi, un sito internet www.cittadellecentochiese.it su questo gemellaggio. Saranno presenti in sala alcuni musicisti che hanno collaborato in questi anni con l’associazione Brunier.

Sabato (4 settembre) alle 18 verranno presentati in concerto dei nuovi strumenti musicali del bercandeon e della fisarmonica preparata, alla presenza degli ideatori Fiorenzo Benasconi e Stefano Caniato; al bercandeon Marco Zappa e Davide Bonetti, alla fisarmonica preparata Francesco Gesualdi.

Durante il pomeriggio sarà anche presentata la nuova collana editoriale Doremidolare. Domenica (5 settembre) alle 18 sarà la volta di Sonorità In-cantate, esecuzione di musiche di compositori contemporanei scritte per il soprano Maria Bruno. Al pianoforte Stefano Teani, coordina Renzo Cresti. Gli eventi sono inseriti nel calendario Vivi Lucca 2021 e sono realizzati con il contributo del Comune di Lucca.

Prenotazione obbligatoria a causa dell’emergenza Covid-19 a info@laboratoriobrunier.it o telefonando a Valeria (327.1662038). Per informazioni sulla mostra d’arte, invece, contattare Anna Maria (339.8701584). Per informazioni sui concerti e sulle conferenze, invece, contattare Maria: (347.6254609).

Si richiede un contributo di 3 euro per presidi medici chirurgici necessari alla sanificazione.