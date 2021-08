Lucca Classica, tre appuntamenti e un viaggio nell’arte chiudono la stagione del festival musicale

Domenica (29 agosto) sarà l’ultimo giorno in compagnia di Lucca Classica che, dopo due intensi mesi di concerti, si congeda dal suo pubblico con tre appuntamenti e un viaggio nel tempo e nell’arte, da Matteo Civitali fino ad Astor Piazzolla.

Si inizia alle 16 a Villa Guinigi, con la musica del Concentus Lucensis e una visita guidata al museo dove è allestita la mostra dedicata a Matteo Civitali, che espone due opere inedite. Stefano Albarello (canto, organo portativo), Linda Severi (flauti dritti) e Rosita Ippolito (viola da gamba) guideranno il pubblico alla scoperta proprio della musica al tempo di Civitali. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare scrivendo a concentuslucensis@gmail.com.

Alle 18,30, l’appuntamento è all’auditorium Boccherini con il giornalista e musicologo Oreste Bossini e con Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Centro studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, che dialogheranno sul rapporto tra musica e arti visive, dal simbolismo alle avanguardie: una storia di relazioni, intrecci e corrispondenze, che passa dalla passione per Wagner degli artisti di fine Ottocento alla riscoperta di Bach e al fascino esercitato dalla purezza dei suoi contrappunti nelle opere di Kandinskij, Klee e molti altri esponenti delle avanguardie d’inizio Novecento. L’ingresso è libero.

Infine, alle 21,15, nel chiostro di S. Caterina al Real Collegio, ultimo concerto dell’edizione 2021 di Lucca Classica Music Festival con due giovani musicisti siciliani: il violoncellista Alessio Pianelli, uno tra i migliori della nuova generazione, formatosi con Giovanni Sollima e perfezionatosi alla Hochschule für Musik di Basilea, e il pianista Mario Montore. In programma la Suite Italienne n. 2 di Igor Stravinskij e le Variazioni su tema di Rossini di Bohuslav Martinů. A seguire, la Sonata in re minore per violoncello e pianoforte op. 40 di Dmítrij Šostakóvič e Le Grand Tango per violoncello e pianoforte di Astor Piazzolla.

Il concerto, che fa parte della rassegna I concerti di Piave a Elici a Lucca Classica, dedicati a Giorgio Serafini, prevede un biglietto (10 euro l’intero e 5 il ridotto) che può essere acquistato sul sito oooh.events o alla biglietteria allestita in loco a partire da un’ora prima del concerto.