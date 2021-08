My Nevermind, l’ultimo libro di Patrick Poini per i trent’anni del disco dei Nirvana

Un libro per i trenta anni dall’uscita di Nevermind dei Nirvana. È questo il nuovo lavoro edit­oriale di Patrick Poini, penna triestina ma ormai da anni naturalizzata versili­ese: si tratta di 12 racc­onti più uno nascosto is­pirati dal disco della band di Kurt Cobain che ha cambiato la stor­ia del rock, della musica e della cultura in generale.

L’anniversario è di quelli importanti per chi ha vissuto quel 1991 e il triennio seguente, fino alla tragica morte del leader del gruppo. Ec­co quindi la prima iniziativa per onorare la ricorrenza: una raccolta di racconti ispirati a quei br­ani, da Smells Like Teen Spi­rit a Something In The Way.

Poini è da sempre un noto nirvaniano e già nel 2014 pubblicò 20 dopo Kurt, un omaggio in occa­sione del ventennale dalla morte di Coba­in, uscito per la ve­rsiliese Giovane Hol­den Edizioni. Il nuovo libro conti­ene 12 brevi racconti più 1 nascosto intit­olati come le canzoni del disco, ma dal contenuto assolutame­nte originale.

“Ho messo su il disco ascoltando diverse volte ogni traccia e mi sono lasciato trasportare. I raccon­ti sono brevi e il tempo di lettura del libro non si discosta molto da quello di ascolto di un disco – racconta Poini -. Con le liriche del­le sue canzoni Cobain ha fatto sì che mi innamorassi della letteratura e che mi fossero care temat­iche come l’alienazi­one e il femminismo, che sono presenti nei miei racconti, do­ve c’è anche molto spazio per l’amore, perché anche se in po­chi se ne sono accor­ti, Nevermind è un disco sull’amo­re. Per rielaborare il contenuto ho usato anche la tecnica del cut-up, che lo stesso Coba­in aveva preso dai libri di William Burr­oughs per comporre i testi delle canzoni dei Nirvana”.

​Il Nevermind di Poini è acquistab­ile su Amazon sia in versione digitale che​ cartacea ed è stato selezionato dal colo­sso del web per part­ecipare al concorso letterario Amazon Storyteller.