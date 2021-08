Tra laboratori, visite guidate e danza proseguono gli appuntamenti di Lucca biennale Cartasia

Ancora un sabato (28 agosto) nel segno della creatività e della paper art con Lucca Biennale Cartasia che propone laboratori per bambini, visite guidate e una performance di danza nel cortile delle scuderie di San Romano.

Dalle 17,30 alle 19, alla casermetta San Paolino in via del Pallone, un laboratorio per bambini (dai sei anni in su) per imparare a trasformare le scatole di cartone in oggetti creativi e opere d’arte, ispirandosi a the Amazon, l’installazione realizzata da Toma esposta alla Cavallerizza. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare eventi@luccabiennale.com o 371 477 2783 mentre l’ingresso è a offerta libera.

Nel pomeriggio è prevista anche una visita guidata per bambini e famiglie alla scoperta delle opere esposte nelle piazze della città. L’appuntamento è per le 18 in piazza San Frediano. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 339 6496884 oppure giada.dadatour@gmail.com.

Infine, sabato sera a partire dalle 21, 30 l’ultima ‘notte bianca’ di Cartasia con la mostra indoor aperta fino alle 23 in occasione della performance di Keos Dance Project. Un’occasione per ammirare in notturna le opere ospitate nell’edificio neogotico delle scuderie ducali di S. Romano godendo delle suggestioni dei ballerini che si esibiscono uscendo da una grande scatola di carta, tra pareti semitrasparenti e luci abbaglianti. Per l’occasione, è previsto un biglietto unico a 6 euro.

